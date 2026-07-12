Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô xảy ra tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc trưa 11/7, khiến 15 người tử vong.

Toàn cảnh cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Ảnh: Hoàng Dung

Đến nay, sức khỏe các hành khách bị thương trong vụ tai nạn đã ổn định. Chính quyền đặc khu Phú Quốc cam kết bảo đảm toàn bộ kinh phí chăm sóc, điều trị, đồng thời phối hợp đưa thi thể các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình và yêu cầu của cơ quan lãnh sự.

Đối với các nạn nhân tử vong, lực lượng công an và Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hoàn tất việc nhận dạng, xác định danh tính và bảo quản thi thể theo quy định. Đến sáng 12/7, thi thể 15 nạn nhân được đưa vào đất liền; công tác đón thân nhân được tổ chức tại TPHCM với sự phối hợp của Sở Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự cuộc họp. Ảnh: Hoàng Dung

Do vụ việc liên quan đến công dân nước ngoài, các đơn vị chức năng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, bố trí phiên dịch, nơi lưu trú và phương tiện đi lại. Chính quyền đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Về kinh phí, UBND tỉnh cùng Sở Tài chính và Sở Du lịch đang phối hợp đề xuất các phương án hỗ trợ từ ngân sách, nhằm bảo đảm tốt nhất về vật chất và tinh thần cho các nạn nhân, đồng thời giữ gìn hình ảnh du lịch và uy tín đối ngoại của địa phương.

Song song với công tác khắc phục hậu quả, Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng công an, biên phòng bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc báo cáo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Dung

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Đồng thời, ông chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt quản lý hoạt động vận tải, tổng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên toàn địa bàn; kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, trang thiết bị cứu sinh và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị bảo quản, vận chuyển và bàn giao thi thể các nạn nhân cho thân nhân tại TPHCM theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tối đa những người sống sót. Tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Sở Ngoại vụ TPHCM tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các nạn nhân, đồng thời đài thọ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian làm thủ tục nhận bàn giao thi thể.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400 m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi lật úp, hất toàn bộ 36 người trên ca nô xuống biển.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô từ Phú Quốc vào đất liền Thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã được xác định danh tính, hoàn tất thủ tục và đưa vào đất liền để bảo quản.