Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tạm trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy liên quan vụ chìm ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CACC

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Như VietNamNet thông tin, chiều ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài để về cảng quốc tế An Thới.

Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi bị lật.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, y tế cùng nhiều đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người trên ca nô được đưa vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.