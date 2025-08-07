Theo Bangkok Post, một bệnh viện tư nhân tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) vừa bị phạt 37.000 USD (970 triệu đồng) sau khi 1.000 trang hồ sơ bệnh nhân bị rò rỉ và dùng làm bao bì gói bánh đường phố.

Trước đó, một người dùng mạng xã hội có biệt danh “Bác sĩ Gấu Trắng” đã đăng hình ảnh các tài liệu y tế được dùng để gói bánh. Một số giấy tờ còn nguyên thông tin cá nhân, bao gồm cả hồ sơ của một ca nhiễm viêm gan B. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút 33.000 lượt tương tác, gần 1.700 bình luận, gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Giấy tờ bệnh án được dùng để gói bánh. Ảnh: Facebook

Theo kết luận điều tra của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Thái Lan (PDPC) công bố ngày 1/8, bệnh viện trên đã thuê một cơ sở nhỏ do gia đình quản lý để tiêu hủy tài liệu, nhưng không giám sát quá trình. Đơn vị này đem giấy tờ về cất giữ tại nhà, dẫn đến việc bị rò rỉ ra ngoài.

Hành vi đó vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Thái Lan, quy định rõ nghĩa vụ bảo mật thông tin y tế của các cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài bệnh viện, PDPC cũng xử phạt chủ cơ sở tiêu hủy 520 USD (13,6 triệu đồng).

Dưới bài đăng, nhiều người không chỉ lên án bệnh viện mà còn lo ngại về an toàn thực phẩm. Một số kêu gọi tẩy chay các cửa hàng sử dụng bao bì tái chế từ tài liệu y tế, đồng thời yêu cầu phải có biện pháp xử lý nghiêm để bảo vệ quyền riêng tư và sức khỏe cộng đồng.

“Mọi người cần coi trọng quyền riêng tư của bệnh nhân hơn. Bệnh viện này đáng bị kiện và tước giấy phép hoạt động”, một người bình luận. “Mọi người nên tẩy chay các quán sử dụng bao bì tái chế kiểu này. Chủ hàng muốn tiết kiệm chi phí dù biết là không an toàn. Các tài liệu y tế lẽ ra phải được cắt hủy thay vì bán đi”, người khác viết.

“Mặc dù virus viêm gan B khó có thể lây qua giấy nhưng chúng tôi lo ngại về việc tờ giấy đã qua tay bao nhiêu người, cũng như nguy cơ bị nhiễm độc từ mực in”, một ý kiến bày tỏ lo ngại.

PDPC cho biết đây là vụ việc thứ 6 liên quan đến vi phạm dữ liệu cá nhân mà cơ quan này đã xử lý. Án phạt đầu tiên được đưa ra vào tháng 7/2024, hai năm sau khi Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2019 chính thức có hiệu lực tại Thái Lan.