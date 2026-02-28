Sáng 28/2, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hành trình ngoại khoa, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - danh hiệu cao quý của Nhà nước dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động và cống hiến.

Trải qua 7 thập kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Bình Dân đã khẳng định vị trí là cái nôi của ngành ngoại khoa phía Nam. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhì ghi nhận những đóng góp bền bỉ của tập thể bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Bình Dân.

Về định hướng phát triển trong 5 năm tới, lãnh đạo bệnh viện xác định ba trọng tâm chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất là xây dựng bệnh viện thông minh thông qua chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình điều trị và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Thứ hai là thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo Robot. Sau 9 năm tiên phong triển khai phẫu thuật robot, Bệnh viện Bình Dân hướng tới trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các bác sĩ trong nước và khu vực.

Thứ ba là tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường học thuật năng động, ươm mầm những thế hệ bác sĩ ngoại khoa "vững chuyên môn, giàu y đức".

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại buổi lễ.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, mới đây, đội ngũ bác sĩ trẻ của Bệnh viện Bình Dân đã tình nguyện luân phiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp. Đó chính là tinh thần của người thầy thuốc: Nơi nào người bệnh cần, nơi đó có mặt thầy thuốc.

"Nhân dịp 70 năm hình thành và phát triển, thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc, viên chức, người lao động của Bệnh viện Bình Dân - những con người đã tận tụy, bền bỉ cống hiến qua nhiều giai đoạn để xây dựng nên một bệnh viện uy tín của khu vực TPHCM và trên cả nước", ông Thượng nhấn mạnh.

Dịp này, bệnh viện cũng khánh thành Tòa nhà Trung tâm, tạo môi trường điều trị hiện đại, an toàn và thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Năm 2025, Bệnh viện Bình Dân đạt được hàng loạt cột mốc: Dẫn đầu bảng xếp hạng quản lý chất lượng của ngành y tế TPHCM; đưa tòa nhà trung tâm vào vận hành; vượt mốc 3.800 trường hợp phẫu thuật robot, thực hiện hơn 31.000 ca phẫu thuật, trong đó hơn 5.000 ca siêu phẫu và hơn 17.000 ca loại I; hơn 700.000 lượt khám ngoại trú, 77.000 lượt điều trị nội trú.