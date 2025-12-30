Chiều 30/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM.

Bác sĩ của 2 bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn. Ảnh: Linh Chi

Trước đó 2 ngày, bệnh nhân N.T.T. (24 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị gãy 1/3 giữa xương đùi phải, gãy xương đòn trái, cùng nhiều tổn thương phức tạp vùng cổ tay phải như gãy mỏm trâm trụ, mỏm trâm quay, gãy xương thuyền và xương tháp với nhiều mảnh rời.

Nhận định đây là ca chấn thương nặng, phức tạp, cần can thiệp chuyên sâu, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tổ chức hội chẩn và mời các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, phối hợp cùng các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thực hiện, đã xây dựng phương án điều trị tối ưu, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các tổn thương xương được xử trí phù hợp, bảo đảm yếu tố giải phẫu và chức năng vận động lâu dài. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiên lượng hồi phục tốt và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thống, đây là trường hợp đa chấn thương với nhiều tổn thương xương phức tạp, đặc biệt ở vùng cổ tay, đòi hỏi xử trí chính xác để bảo đảm chức năng vận động về sau. “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp là yếu tố quyết định giúp ca mổ thành công”, bác sĩ Thống cho hay.