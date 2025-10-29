Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, hiện là Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), là một trong những ứng viên nổi bật được đề cử xét công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nội Tim mạch.

Tiến sĩ Hải sinh ngày 30/9/1976 tại tỉnh Đồng Tháp. Với bề dày kinh nghiệm công tác, thành tựu nghiên cứu khoa học và những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực y tế, ông đã khẳng định được năng lực và uy tín của mình trong ngành.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bệnh viện.

Trong hành trình công tác 25 năm, Tiến sĩ Hải trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các cơ sở y tế và giáo dục.

Thời gian Chức vụ đảm nhiệm Năm 2000 Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược TPHCM Năm 2001 Nhận bằng Thạc sĩ ngành Nội khoa Tháng 4/2001 - Tháng 7/2007 Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tháng 7/2007 - Tháng 7/2008 Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tháng 7/2008 - Năm 2015 Phó trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tháng 10/2011 - Nay Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Năm 2015 - Tháng 2/2020 Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Năm 2018 tới nay Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tháng 2/2020 - Tháng 10/2021 Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Năm 2019 Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch. Tháng 7/2021 - Tháng 11/2021 Phó Giám đốc, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 Tháng 11/2021 - Tháng 5/2022 Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 Tháng 10/2021 - Tháng 7/2022 Phó Giám đốc điều hành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tháng 7/2022 - Nay Giám đốc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Năm 2021 – Nay Thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam



Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sĩ Hải:

- Phân tầng nguy cơ, tiên lượng và điều trị suy tim và hội chứng động mạch vành cấp.

- Đánh giá các kiểu hình tăng huyết áp và yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát huyết áp ở nhóm đối tượng nguy cơ tim mạch cao.

- Xác định phương thức tối ưu để chẩn đoán sớm rối loạn chức năng tim liên quan đến điều trị ung thư.

Tiến sĩ Hải đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong nghiên cứu khoa học. Ông đã hướng dẫn 4 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, hoàn thành 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; là tác giả của 4 cuốn sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín.

Ông công bố tổng cộng 59 bài báo khoa học, trong đó 19 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, ông công bố 17 bài báo khoa học, bao gồm: 12 bài báo trong nước và 5 bài trên báo quốc tế.

Sau 25 năm công tác trong ngành y, Tiến sĩ Hải đã nhận được nhiều danh hiệu và khen thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba (2022); danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2020); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2021).