Ra mắt thiết bị CT đếm photon hiện đại hàng đầu thế giới

Phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông khẳng định: “Trước đây, dân ta hay truyền tai nhau, muốn khám chữa bệnh với công nghệ hiện đại nhất, tốt nhất thì phải sang Singapore, Mỹ, Đức, Nhật... Đến hôm nay, tôi xin khẳng định, ngay tại Hà Nội, ngay tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quý vị cũng sẽ được tiếp cận công nghệ y khoa hiện đại nhất thế giới, đó chính là hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha”.

Lễ công bố ra mắt và đưa vào sử dụng siêu máy chụp CT đếm photon

Được biết, hệ thống Naeotom Alpha tại Phương Đông có tổng mức đầu tư lên tới 120 tỷ đồng và hiện bệnh viện cũng là đơn vị tiên phong sở hữu thiết bị CT tại miền Bắc. Theo các chuyên gia, hệ thống cắt lớp lượng tử sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với các dòng CT truyền thống, đặc biệt là khả năng phân giải hình ảnh, giảm liều tia X và hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp.

Naeotom Alpha cho độ phân giải hình ảnh hàng đầu hiện nay

GS.TS.BS Phạm Minh Thông nhấn mạnh: “Sự kiện này cho thấy nỗ lực đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn của khối y tế tư nhân trong lĩnh vực chẩn đoán không xâm lấn. CT đếm photon là công nghệ đột phá, đặc biệt có giá trị trong đánh giá bệnh lý mạch vành, khối u và tổn thương thần kinh - những lĩnh vực cần độ phân giải không gian và độ tương phản mô mềm rất cao”.

Khách quan mà đánh giá thì không phải cơ sở y tế nào cũng đủ năng lực triển khai và khai thác hiệu quả dòng thiết bị chuyên sâu như hệ thống Naeotom Alpha. Việc Bệnh viện Phương Đông sớm ứng dụng công nghệ này vừa nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh; vừa mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ chẩn đoán tiên tiến cho người dân Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc.

Ngay sau lễ ra mắt, khách mời đã tham quan thực tế hệ thống CT đếm photon.

Khắc phục nhiễu ảnh kim loại, hiệu quả trong quản lý bệnh mạch vành

Đối với các bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là những trường hợp đã đặt stent mạch vành hoặc thay van tim, việc theo dõi và đánh giá định kỳ bằng chụp CT truyền thống thường gặp phải những thách thức lớn. Các vật liệu kim loại như stent hay van tim nhân tạo gây ra nhiễu ảnh mạnh, làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh và che mờ các cấu trúc giải phẫu lân cận. Điều này khiến quá trình theo dõi, đánh giá tình trạng tái hẹp trong stent, phát hiện các mảng xơ vữa nguy cơ cao hoặc các tổn thương vi mô trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí không khả thi.

Máy CT đếm photon cho hình ảnh rõ nét ngay cả ở vùng có kim loại can thiệp.

Chia sẻ về vấn đề này, TS.BS Tạ Tiến Phước - Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, BVĐK Phương Đông cho biết: “Hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha đã giải quyết triệt để nhược điểm của chụp CT truyền thống. Công nghệ đếm photon tiên tiến giúp loại bỏ nhiễu ảnh kim loại một cách hiệu quả, cho phép tái tạo hình ảnh stent với độ phân giải cao và sắc nét. Điều này giúp các chuyên gia tim mạch có thể đánh giá chính xác độ thông suốt của stent, phát hiện sớm nguy cơ tái hẹp hoặc tổn thương mạch máu nhỏ mà không cần sử dụng các phương pháp xâm lấn như chụp mạch can thiệp”.

Bên cạnh đó, khả năng chụp phổ đa mức năng lượng của Naeotom Alpha còn cho phép phân tích thành phần của các mảng xơ vữa, giúp nhận diện các mảng bám không ổn định có nguy cơ gây ra biến cố tim mạch. Điều này mở ra hướng tiếp cận mới trong việc quản lý và dự phòng các cơn đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Được biết, hệ thống Naeotom Alpha còn tạo ra bước đột phá về tốc độ. Với tốc độ quét toàn thân kỷ lục chỉ trong vài phần của một giây (737 mm/s), máy có thể loại bỏ hoàn toàn nhiễu ảnh do chuyển động của cơ quan như tim và phổi. Ưu điểm này đặc biệt có ý nghĩa trong ứng dụng chụp mạch vành, nơi chuyển động liên tục của tim thường làm mờ hình ảnh trên các máy CT thế hệ cũ. Tốc độ quét nhanh không chỉ đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu mà còn mang lại sự thoải mái và thuận tiện tối đa trong suốt quá trình chẩn đoán.

Giảm nhiễu chuyển động hiệu quả trong chụp tim và phổi.

Bệnh viện Phương Đông kỳ vọng, Naeotom Alpha sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, đồng thời tạo động lực để các cơ sở y tế khác cập nhật và đổi mới công nghệ. Đây là bước đi có ý nghĩa lớn trong việc giảm tải cho các tuyến trung ương, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.

Phương Dung