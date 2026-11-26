Tại giải chạy FV RUN 2026 quy tụ hơn 3.300 người tham dự ở TP.HCM, đội ngũ y tế Bệnh viện FV đã phản ứng nhanh, cấp cứu kịp thời một vận động viên bất ngờ ngất xỉu ngay trước vạch đích.

Đội cấp cứu FV: Chuyên nghiệp tại các giải thể thao lớn

Tình huống không may đã xảy ra với anh Hoàng Văn Cương, 43 tuổi, 21 năm làm việc tại Công ty Phú Hưng. Anh Cương từng tham gia nhiều giải chạy trong cả nước, có giải 42km. Do những ngày trước đó, ăn nghỉ không đảm bảo nên trong quá trình tham gia chạy, cơ thể không được khỏe lắm. Ngay từ km số 2, anh cảm thấy nhịp tim tăng cao, nhưng vẫn cố sức chạy đến ngay gần vạch đích thì ngã gục.

BS Trình Văn Hải cùng ê-kíp cấp cứu đưa bệnh nhân về Bệnh viện FV. Ảnh: Bệnh viện FV

Bác sĩ Trình Văn Hải, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện FV cho biết, FV đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn đường chạy. Qua vạch đích, anh Cương khuỵu xuống.

Tổ y tế đã kịp thời can thiệp, đưa anh Cương lên xe cứu thương. Bệnh nhân lơ mơ, mạch nhanh 180-190, huyết áp thấp 70/50. Trên xe cứu thương, bác sĩ đo sinh hiệu và cho truyền dịch nhanh. Theo dõi khoảng 15 phút trên xe, dù đã truyền nửa chai dịch nhưng đo lại huyết áp vẫn thấp, mạch vẫn nhanh nên tổ y tế quyết định đưa bệnh nhân về bệnh viện để xử lý tiếp.

Tới bệnh viện, sau khi truyền 2 lít dịch huyết áp vẫn không lên. Bệnh nhân được đo điện tim, thử máu để tìm nguyên nhân. Khi đo điện tim có những bất thường chưa rõ. Khi thử máu, men tim tăng, men cơ tăng và chức năng thận bị tổn thương, tổn thương cơ. Khi truyền 3 lít dịch, huyết áp vẫn thấp, mạch vẫn nhanh. Đo lại điện tim lần 2, men tim vẫn tiếp tục tăng. Bệnh viện đã cho mời khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp hội chẩn.

Theo bác sĩ Hải, không loại trừ bệnh nhân bị tổn thương cơ tim do nhồi máu cơ tim. Khả năng thứ nhất, bệnh nhân vận động nhiều khiến tim bóp quá nhanh, cơ tim thiếu máu. Khả năng thứ hai là nhồi máu cơ tim cấp. Qua chụp mạch vành, mạch máu không hẹp. Kết luận là nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, men tim tăng, chức năng thận xấu đi là do nhịp tim quá nhanh gây nên hiện tượng thiếu máu cơ tim tạm thời.

“Đến sáng, chúng tôi kiểm tra lại thì rất may mắn là tất cả các thông số đều bình thường, có nghĩa là bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Có thể nói là bệnh nhân được phát hiện sớm và được xử lý hiệu quả, nhanh chóng không để lại biến chứng hay di chứng”, bác sĩ Hải vui mừng.

Hiểu rõ cơ thể trước khi luyện tập thể thao

TS.BS Hồ Minh Tuấn thăm khám bệnh nhân tại giường bệnh. Ảnh: Bệnh viện FV

TS. BS Hồ MinhTuấn, trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân bị ngất ở giai đoạn gần cuối của vòng chạy khoảng 20km. Một bệnh nhân mà ngất xỉu như vậy thì cần phải qua nhiều xét nghiệm để định bệnh.

Trường hợp của bệnh nhân này nổi lên là men tim tăng cao, đây là dấu ấn của nhồi máu cơ tim. Rất may mạch vành không nghẽn. Bệnh nhân được theo dõi để xác định nguyên nhân ngất xỉu khi gắng sức.

Bệnh nhân được loại trừ mạch vành, thuyên tắc động mạch phổi. “Tuy nhiên còn các nguyên nhân chưa được loại trừ như bệnh cơ tim phì đại, các chứng rối loạn nhịp tim hay các tổn thương cơ tim, thì người bệnh cần các khảo sát chuyên sâu khác để xác định”, bác sĩ Tuân nói thêm.

Qua sự cố vừa rồi trên đường chạy FV Run 2026, anh Hoàng Văn Cương chia sẻ: “Từ đây giờ về sau mình phải lắng nghe cơ thể của mình, nếu mà không cảm thấy ổn thì mình sẽ chấp nhận dừng lại để giữ an toàn cho cơ thể”. Anh cũng cho rằng, các vận động viên tham gia các giải phong trào, dù đang theo đuổi thành tích cao hay chỉ vận động thể thao thường ngày, đều nên thăm khám sức khỏe định kỳ để tránh các rủi ro trong lúc vận động gắng sức.

Anh Hoàng Văn Cương chia sẻ sau khi được điều trị. Ảnh: Bệnh viện FV

TS. BS Hồ Minh Tuấn khuyến cáo, vận động viên khi tham gia vận động cường độ cao nên đi kiểm tra tim mạch trước, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc các bệnh về tim mạch.

Bên cạnh đó là những người thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mãn kinh trước 40 tuổi, người hút thuốc lá nhiều. Vận động viên cần được tư vấn mức độ tham gia môn thể thao, nếu cần, phải đổi qua môn thể thao khác.

Hiện nay, Đơn vị y học thể thao FV thuộc số ít các trung tâm tại Việt Nam có chương trình tầm soát dành cho người chơi thể thao, từ vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp đến nhóm người cao tuổi hay học sinh, sinh viên cần đánh giá trước khi tham gia môn thể thao yêu thích. Quy trình khảo sát trải rộng tại nhiều chuyên khoa quan trọng và được bác sĩ chuyên về y học thể thao đánh giá tổng thể, trước khi đưa ra những lời khuyên và chương trình tập luyện phù hợp với từng người.

(Nguồn: Bệnh viện FV)