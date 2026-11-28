Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn ứng dụng nhiều kỹ thuật can thiệp thần kinh - mạch máu hiện đại, kết hợp chăm sóc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả điều trị đột quỵ, hạn chế biến chứng và di chứng cho người bệnh.

Trong quá trình điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, phình động mạch não là một trong những bất thường mạch máu cần được quan tâm phát hiện và xử trí kịp thời.

Nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện những biểu hiện không đặc hiệu như đau đầu, chóng mặt, dễ bị bỏ qua. Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết dưới nhện hoặc xuất huyết trong não, đe dọa tính mạng và để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã tiếp nhận, điều trị thành công và dự phòng diễn tiến thành đột quỵ đối với hai trường hợp cấp cứu do túi phình mạch não. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các chuyên khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh và Đơn vị Can thiệp nội mạch, sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại như CT-Scan và DSA 2 bình diện tích hợp trí tuệ nhân tạo, đã góp phần trong việc xác định đúng nguyên nhân, xử trí nhanh chóng các tổn thương mạch máu não, giúp người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch.

Can thiệp nội mạch cấp cứu tắc túi phình bằng coil (vòng xoắn kim loại)

Trong bữa tối cùng gia đình, anh N.Đ.T.(sinh năm 1983) bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu, kèm triệu chứng nôn ói. Nhận thấy tình trạng bất thường, người nhà nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu. Tại bệnh viện, anh T. đau đầu dữ dội, nôn ói, tri giác lơ mơ dần. Kết quả chụp CT-Scan sọ não ghi nhận xuất huyết dưới nhện lượng nhiều, lan tỏa cả hai bán cầu, nguyên nhân xác định là do vỡ túi phình động mạch thông trước.

ThS.BS.CKI Phạm Định Chương cùng ê-kíp đã khẩn trương tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu tắc túi phình bằng coil. Với phương pháp này, bác sĩ thực hiện luồn các vi ống thông kích thước rất nhỏ vào túi phình mạch não; sau đó đặt các cuộn coil vào bên trong để bit kín túi phình, giúp chặn đứng tình trạng xuất huyết. Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, anh T. đã phục hồi tích cực với tình trạng đau đầu giảm rõ, không bị cảm giác yếu liệt và có thể tự đi lại nhẹ nhàng sau 2–3 ngày điều trị.

BS Mai Thị Hương Lan - Trưởng khoa Nội thần kinh thăm khám anh T. sau khi can thiệp thành công

Đặt stent chuyển dòng can thiệp túi phình động mạch cảnh

Đặt stent chuyển dòng là một trong những kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại, trong đó, bác sĩ đưa dụng cụ qua hệ thống mạch máu để tiếp cận chính xác vị trí túi phình. Stent chuyển dòng được đặt tại đoạn động mạch mang túi phình, có vai trò tái lập dòng chảy chính trong lòng mạch, làm giảm dòng máu đi vào túi phình. Theo thời gian, túi phình sẽ dần huyết khối hóa và được loại khỏi vòng tuần hoàn, từ đó giảm nguy cơ vỡ túi phình.

ThS.BS.CKI. Phạm Định Chương tư vấn cho người bệnh

Bà N.T.H.N. (61 tuổi) nhập viện với tiền sử đau đầu Migraine, chóng mặt kịch phát lành tính, kèm các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tăng lipid máu hỗn hợp và bệnh trào ngược dạ dày – thực quản. Trước đó, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận có túi phình kích thước khoảng 5x7 mm tại đoạn thông sau động mạch cảnh trong trái. Đây là bất thường mạch máu não cần được đánh giá chuyên sâu, vì túi phình động mạch não có thể diễn tiến âm thầm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não, đe dọa đến tính mạng.

Sau đánh giá tình trạng lâm sàng và hội chẩn chuyên khoa, BS. Chương cùng ê-kíp đã chỉ định thực hiện chụp mạch não số hóa xóa nền DSA để khảo sát chi tiết cấu trúc mạch máu não túi phình mạch não, đồng thời tiến hành điều trị túi phình bằng phương pháp đặt stent chuyển dòng, ngăn chặn vỡ phình gây ra tình trạng đột quỵ và các biến chứng nguy hiểm.

BS. Chương cho biết đối với các trường hợp bất thường mạch máu não như túi phình mạch máu não, dị dạng động – tĩnh mạch não, dò động – tĩnh mạch não, hẹp hoặc tắc mạch máu não, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng trước đó. Vì vậy, tầm soát mạch máu não có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, giúp bác sĩ tư vấn theo dõi hoặc lựa chọn các phương pháp can thiệp phù hợp, giảm nguy cơ xảy ra đột quỵ nặng.

Đột quỵ hiện nay ngày càng trẻ hóa, có thể xảy ra với người dưới 50 tuổi, có sức khỏe tốt, tiền sử không ghi nhận các yếu tố nguy cơ thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì hoặc gia đình từng có người thân bị đột quỵ, ngay cả khi trước đó không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng./.

Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vận hành theo mô hình đa chuyên khoa, phối hợp chặt chẽ giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch máu não, tim mạch và phục hồi chức năng. Quy trình Code Stroke được kích hoạt 24/7, đảm bảo can thiệp trong 60–120 phút theo chuẩn WSO. Đồng thời, bệnh viện triển khai đồng bộ các kỹ thuật điều trị đột quỵ chuyên sâu: thuốc tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học, stent chuyển dòng và phẫu thuật bắc cầu động mạch não (bypass). Liên hệ: 60-60A Phan Xích Long (số mới 295), Phường Cầu Kiệu TP. HCM Tổng đài: 1800 6381

(Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn)