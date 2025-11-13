Ngày 13/11, Bệnh viện K (Hà Nội) đã thông tin thêm về thuốc điều trị ung thư của Nga do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành mới đây. Thuốc Pembroria có hoạt chất pembrolizumab, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability “PK-137”, Liên Bang Nga sản xuất. Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda, được phê duyệt cho các chỉ định sau:

Tên bệnh Tên bệnh 1. U hắc tố 2. Ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ 3. Ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ 4. U lympho Hodgkin kinh điển 5. Ung thư biểu mô đường tiết niệu 6. Ung thư biểu mô thực quản 7. Ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai 8. Ung thư cổ tử cung 9. Ung thư biểu mô tế bào thận 10. Ung thư biểu mô nội mạc tử cung 11. Ung thư vú bộ ba âm tính 12. Ung thư biểu mô tuyến dạ dày 13. Ung thư chỗ nối dạ dày - thực quản 14. Ung thư biểu mô đường mật.



Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ). Hiện nay, Bệnh viện K có kế hoạch triển khai mua thuốc Pembroria để đưa vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo đại diện bệnh viện, không phải người nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng thuốc có hoạt chất pembrolizumab. Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh…

Tại Bệnh viện K, việc điều trị được cá thể hóa với từng người bệnh, dựa trên một số yếu tố, bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Pembrolizumab là tên hoạt chất (thành phần có tác dụng) được hãng MSD (Mỹ) phát minh có tên thương mại Keytruda, lọ 100mg/4ml. Pembrolizumab có bản chất là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và là thuốc sinh học được chỉ định cho một số loại ung thư, thuộc nhóm điều trị miễn dịch. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.