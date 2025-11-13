Thuốc chữa ung thư của Nga năm 2026 có mặt tại Việt Nam

Tại quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành, có 14 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm. Trong đó có thuốc Pembroria do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, được một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Theo Cục Quản lý Dược, dự kiến, năm 2026, thuốc Pembroria mới có mặt tại thị trường Việt Nam.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml, có trong các thuốc miễn dịch trị liệu chủ lực nhiều loại ung thư giai đoạn tiến xa hoặc di căn, khi phẫu thuật và hóa trị không còn hiệu quả.

Pembroria của Nga không phải là thuốc ung thư có chỉ định mới. Đây là sản phẩm tương tự với thuốc Keytruda - sinh phẩm tham chiếu gốc của MSD, đang được dùng điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Hiện, Việt Nam có 99 loại thuốc kháng thể đơn dòng (MAB) điều trị ung thư được cấp phép lưu hành.

Theo thông tin từ cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại ung thư khác nhau (ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...).

Ngày 13/11, Bệnh viện K thông tin cụ thể về việc lưu hành thuốc điều trị ung thư của Nga. Theo đó, đại diện bệnh viện cho biết điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, Bệnh viện K đã ứng dụng các phương pháp như phẫu thuật, hóa xạ trị, điều trị miễn dịch, điều trị đích...

Hiện nay, thuốc điều trị ung thư của Nga đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Bệnh viện K đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc vào sử dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian để hoàn thiện thủ tục và tổ chức đấu thầu. Khi hoàn tất, bệnh viện sẽ có thông báo chính thức.

Từ năm 2017, Việt Nam đã phê duyệt thuốc điều trị ung thư Keytruda, giá tham khảo khoảng 62 triệu/lọ 100mg, liều thông thường 200mg (2 lọ) mỗi 21 ngày. Trong khi đó, Pembroria giá dự kiến 18 triệu đồng/lọ, tức 36 triệu đồng/chu kỳ. Cả 2 thuốc này chưa được BHYT thanh toán.

Tuy nhiên, hiện nay có chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda nên người bệnh cũng giảm phần nào gánh nặng tài chính.

Hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào mức độ biểu hiện protein PD-L1 trên khối u và tình trạng sức khỏe của từng người. Do đó, bệnh nhân cần thảo luận kỹ với bác sĩ chuyên khoa để quyết định có nên sử dụng hay không, đồng thời phải được theo dõi chặt chẽ các phản ứng phụ nguy hiểm.