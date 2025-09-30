Ngày 30/9, Sở Y tế TPHCM quyết định bổ nhiệm TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 từ ngày 1/10, thay cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng nghỉ hưu.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Minh khẳng định chiến lược phát triển của bệnh viện sẽ dựa trên 3 trụ cột chính. Thứ nhất là không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các bệnh viện tuyến dưới và y tế cơ sở.

Thứ hai, bệnh viện tập trung cải tiến chất lượng điều trị và dịch vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, học viên, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân viên y tế. Thứ ba, đơn vị sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động khám chữa bệnh.

Tiến sĩ Minh cho biết thêm: "Đây là niềm vinh dự cũng như áp lực mà bản thân cần phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm mà lãnh đạo Sở, Ban Giám đốc tin tưởng giao phó”.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: BVCC

Trong chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, tân giám đốc cũng trình bày kế hoạch phát triển với những định hướng chiến lược rõ ràng. Về chuyển đổi số, bệnh viện sẽ xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, triển khai toàn diện bệnh án điện tử. Về chuyên môn, bệnh viện tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhi.

Đồng thời, bệnh viện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo và giữ chân nhân tài, phát triển đội ngũ kế thừa. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hội nhập y tế khu vực.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: "Với bề dày về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý cùng tinh thần trách nhiệm cao, hy vọng bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày càng phát triển, đột phá với nhiều kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhi".

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh sinh năm 1973, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Năm 2003, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Nhi khoa tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Năm 2014, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford.

Ông tham gia công tác tại bệnh viện từ năm 1998. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, ông lần lượt giữ vai trò Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2013, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp từ 2014-2017. Từ 2017 đến nay, ông làm Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.