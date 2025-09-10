Ngày 7/9, nam sinh N.P.H (17 tuổi) được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo (TPHCM) trong tình trạng đa chấn thương sau khi bị xe máy tông từ phía sau, ngã văng về phía trước 4m. Dù người bệnh đã truyền 1 đơn vị (350 ml) hồng cầu lắng, tình trạng tiếp tục xấu đi.

Sáng 9/9, H. có mạch nhanh 120 lần/phút, chỉ số huyết sắc tố (Hb) giảm còn 7g/dl, hướng đến chẩn đoán xuất huyết nội đang tiếp diễn. Người bệnh có nguy cơ sốc mất máu nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Ê-kíp các chuyên gia ra Côn Đảo cứu nam sinh. Ảnh: BVCC.

Ngay sau đó, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và ê-kíp đã bay ra Côn Đảo. Sau khi trực tiếp hội chẩn, các bác sĩ quyết định người bệnh cần được phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện khẩn trương với trưởng kíp là BS.CKII Lương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và bác sĩ các chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực-mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức.

Nội soi ổ bụng thám sát ghi nhận nhiều tổn thương bao gồm: Thận trái đứt đôi, rách cơ thành bụng góc sườn - hoành trái, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Vùng hố thận trái có khối máu tụ lớn, thận trái vỡ lìa cực trên và không thể bảo tồn cực dưới.

Người bệnh được chuyển mổ mở để khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi trái và cắt bỏ thận trái để cầm máu cứu sống người bệnh. Các bác sĩ đã cẩn thận đánh giá các nội tạng còn lại để đảm bảo không có tổn thương nào khác.

Sau khi lấy hết máu đông, rửa sạch ổ bụng và đặt 2 ống dẫn lưu, các bác sĩ tiến hành đóng bụng và khâu da. Tổng lượng máu mất trong cuộc mổ là 1500ml.

Ngày hậu phẫu thứ nhất, người bệnh có sinh hiệu ổn định, bụng mềm, các dẫn lưu hoạt động tốt.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng chia sẻ: “Đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội, nhờ phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa, phòng mổ trang bị đầy đủ, có ngân hàng máu đã giúp cho người bệnh được cứu sống kịp thời. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ kiểm soát nhiễm khuẩn và thiết lập các quy trình phẫu thuật. Chúng tôi sẽ từng bước xây dựng nguồn lực y tế bền vững cho địa phương".

Ca mổ này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu tại những địa bàn xa đất liền. Trong những ngày thời tiết xấu, phương án vận chuyển bằng máy bay tiềm ẩn các rủi ro. Trường hợp bệnh nhân H. nếu không được xử trí kịp thời sẽ có nguy cơ mất máu cấp, nhiễm trùng khối máu tụ hoặc suy hô hấp do tràn máu màng phổi.

Tăng cường, phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện trung tâm TPHCM mở ra hướng phát triển hệ thống cấp cứu ngoại khoa ngay tại Côn Đảo. Những trường hợp ngoại khoa có thể thực hiện tại chỗ để tận dụng “thời gian vàng” cấp cứu, giảm thiểu các nguy cơ cho người bệnh khi phải vận chuyển xa.

