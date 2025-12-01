Theo lời người tố cáo, con của ông bị chó cắn ở cổ nhưng nửa giờ sau vẫn không được cấp cứu. Khi gia đình phản ánh, nhân viên y tế của bệnh viện có thái độ không đúng mực.

Cụ thể, trong clip người này nêu bức xúc, con bị chó cắn toạc cổ, đưa tới bệnh viện từ 10h26, nhưng đến 11h12 không có bác sĩ nào cấp cứu.

Qua clip cho thấy một người phụ nữ mặc áo blu, không đeo biển tên, là người trực tiếp trao đổi với người đàn ông xưng là bố bệnh nhi.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây báo cáo nhanh. Ngoài ra, lãnh đạo Sở cũng giao Phòng Nghiệp vụ Y yêu cầu bệnh viện rà soát, báo cáo về quá trình tiếp nhận và xử trí đối với bệnh nhân nêu trên.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết phía bệnh viện đã thực hiện các bước xử lý băng ép cầm máu và xử lý vết thương cho bệnh nhân. Sau khi xử lý cấp cứu xong, bệnh nhân được chuyển tiếp khám chuyên khoa ngoại. Trong lúc chờ khám chuyên khoa, người nhà đã quay clip và cho rằng bệnh viện chậm chễ, tắch trách không cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

Phía bệnh viện đang yêu cầu các nhân viên liên quan làm báo cáo tường trình.