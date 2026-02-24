Ngày 25/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (phường Linh Xuân, TPHCM) phát thông báo tìm thân nhân người bệnh đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 27/1/2026.

Nam bệnh nhân tên Huỳnh Phước An, sinh ngày 12/12/1966, có địa chỉ thường trú tại 153/3 Lý Thường Kiệt, khóm 4, xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp. Trước khi qua đời, ông An tạm trú tại số 11/26 đường Nam Cao, khu phố 14, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Ông An có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo. Do có tiền sử bệnh xơ gan, tăng huyết áp, ông đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức từ ngày 31/10/2025.

Thông tin về ông An. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vì có hoàn cảnh khó khăn, ông An được bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị, suất ăn miễn phí và mua bảo hiểm y tế. Sau đó bệnh nhân tái khám định kỳ tại bệnh viện để nhận thuốc bảo hiểm y tế.

Ngày 27/1/2026, người hàng xóm cũng là bạn bán vé số của ông An, phát hiện ông nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Người này lay, gọi nhiều lần nhưng không thấy ông trả lời nên đưa ông vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Do bệnh tình quá nặng, khoảng 20h cùng ngày, ông An tử vong trong bệnh viện. Từ đó đến nay, bệnh viện không thấy thân nhân của bệnh nhân đến liên hệ, nhận thi thể.

Theo xác minh lý lịch bệnh nhân Huỳnh Phước An của công an phường Linh Xuân, ông An có địa chỉ thường trú tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhưng nhà và đất đã giải tỏa. Ông An cũng không có người thân sinh sống tại địa phương.

Ở TPHCM, ông An được biết sống một mình tại phòng trọ.

Do đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức phát đi thông báo tìm người thân của ông An với nội dung: Ai là thân nhân của bệnh nhân Huỳnh Phước An sinh ngày 12/12/1966, địa chỉ thường trú tại 153/3 Lý Thường Kiệt, khóm 4, xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp vui lòng liên hệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo địa chỉ: 64 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TPHCM, tổng đài: 028 3514 1115 để làm thủ tục nhận thi thể ông An.