Gần đây, tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một người đàn ông 63 tuổi mắc bệnh Alzheimer đã run rẩy lấy ra toàn bộ số tiền mang theo bên mình.

Sau đó, ông nắm chặt trong tay rồi nghẹn ngào cầu xin con gái: “Bố chỉ có chừng này tiền thôi, con có thể đưa bố đi tìm mẹ của bố không?”.

Người đàn ông 63 tuổi muốn đi tìm mẹ quá cố. Ảnh: QQ

Sự việc xảy ra sau lần người đàn ông đi xông hơi, massage trị liệu, trang QQ đưa tin. Trên đường con gái đưa về nhà, ông lặng lẽ khóc, miệng liên tục lẩm bẩm: “Có thể đưa mẹ của bố đến đây trải nghiệm một lần không?”.

Được biết, bà nội của cô gái đã qua đời cách đây 40 năm. Biết cha không còn đủ minh mẫn, người con gái không nỡ phá vỡ ký ức ấy, chỉ nhẹ nhàng an ủi: “Chiều nay con sẽ đi đón bà nội đến ngâm chân, massage nhé”.

Thế nhưng, trong bữa ăn, người cha vốn trầm lặng bỗng thò tay vào túi, lấy ra toàn bộ số tiền mình có, đưa cho con gái và nghẹn ngào lặp lại mong muốn được đi tìm mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Chia sẻ trên mạng xã hội, người con gái cho biết, cha cô bị chẩn đoán teo tiểu não từ năm 55 tuổi. Đến nay, ở tuổi 63, bệnh tình ngày càng nặng, ông thậm chí không còn nhận ra con cái. Thế nhưng, mong muốn “về quê tìm mẹ” lại ngày một mãnh liệt.

Trong ký ức của cô vẫn còn in đậm một kỷ niệm cũ. Những năm 1990, khi gia đình dọn vào căn nhà đầu tiên mua được, người cha vui vẻ hát karaoke. Nhưng khi giai điệu bài hát “Mẹ” vang lên, ông bất ngờ đỏ hoe mắt rồi bật khóc.

Khi con gái thắc mắc, ông nghẹn ngào nói: “Bà nội nuôi 8 người con, bố là con út. Bà nội vất vả nuôi bố khôn lớn nhưng chưa hưởng được một ngày sung sướng nào. Bố vừa đi làm thì bà nội đã mất. Giờ bố ở nhà đẹp thế này, nhưng bà nội không còn cơ hội ở cùng nữa”.

Từ đó về sau, người cha ít khi nhắc đến mẹ mình, cũng không còn dễ bộc lộ cảm xúc. Ông dồn tâm sức cho công việc, âm thầm giúp đỡ rất nhiều người già neo đơn ở nông thôn.

Người con gái hiểu rằng, trong lòng cha luôn chất chứa nỗi day dứt của câu nói: “Có cơ hội báo hiếu phụng dưỡng thì cha mẹ đã không còn”.

Giờ đây, bệnh tật làm ký ức của ông rối loạn, nhưng tình cảm dành cho người mẹ quá cố thì chưa từng phai nhạt. Câu nói nghẹn ngào “đưa bố đi tìm mẹ” chính là điều mà ngay cả căn bệnh Alzheimer cũng không thể xóa nhòa.

Chủ đề "Con trai 63 tuổi mắc sa sút trí tuệ móc hết tiền đi tìm người mẹ đã mất 40 năm" nhanh chóng lên top tìm kiếm Weibo, cộng đồng mạng nghẹn ngào xúc động.