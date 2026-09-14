Hồ sơ bệnh án điện tử, hình ảnh số và các quy trình tự động hóa đã trở nên quen thuộc tại nhiều bệnh viện lớn ở châu Á. Tuy nhiên, mức độ triển khai vẫn không đồng đều và một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra: các hệ thống này có thực sự kết nối với nhau hay không?

Ông Niru Rajakumar, CEO Amalga, nhận định: “Cuộc trò chuyện cần chuyển từ số hóa sang kết nối. Giá trị thật sự xuất hiện khi thông tin có thể di chuyển xuyên suốt tổ chức và hỗ trợ con người đưa ra quyết định tốt hơn”.

Áp lực vận hành khiến yêu cầu này trở nên cấp bách. Tại hội nghị Hospital Management Asia (HMA) 2026 ở Bangkok, các lãnh đạo bệnh viện cảnh báo tỷ lệ người cao tuổi tại Thái Lan sẽ tăng từ 20 - 28% trong vòng một thập kỷ, trong khi thế giới đối mặt với nguy cơ thiếu hụt 11 triệu nhân viên y tế vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa bệnh viện phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa bệnh lý hơn trong khi lực lượng nhân sự ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, việc dữ liệu bệnh nhân bị phân tán qua nhiều hệ thống khiến bác sĩ phải tìm kiếm thông tin ở nhiều nơi, còn bệnh nhân phải lặp lại tiền sử bệnh ở mỗi điểm khám. Tuy nhiên, khi AI được triển khai trên nền tảng phân mảnh như vậy, hiệu quả thường không đạt kỳ vọng. Nhiều bệnh viện cho biết AI ghi chú khám bệnh giúp tiết kiệm 10 - 15 phút mỗi ca khám nhưng lại không đồng bộ vào hồ sơ bệnh án, khiến lợi ích bị thất thoát.

Điểm chung được các chuyên gia nhấn mạnh: AI chỉ phát huy giá trị khi được tích hợp vào quy trình, không phải gắn thêm vào hệ thống vốn đã rời rạc và mọi kết quả vẫn cần bác sĩ xác nhận.

Đây chính là khoảng trống mà Amalga hướng đến. Được phát triển bởi đội ngũ từng xây dựng Orion Health, Amalga hiện vận hành hệ thống thông tin bệnh viện tại hơn 30 cơ sở, phục vụ hơn 10 triệu bệnh nhân tại New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. Chiến lược của Amalga là hợp nhất dữ liệu thành một hồ sơ tập trung vào bệnh nhân, chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn kết nối như HL7/FHIR, sau đó mới triển khai AI.

“AI chỉ hữu ích khi môi trường dữ liệu phía sau nó đáng tin cậy,” Niru nhấn mạnh. “Bệnh viện cần xây dựng nền tảng dữ liệu kết nối trước khi có thể khai thác hết tiềm năng của AI”.

Khi các hệ thống y tế châu Á chạy đua để đáp ứng nhu cầu của dân số già hóa và lực lượng lao động mỏng dần, bài học từ HMA 2026 rất rõ ràng: đơn vị dẫn đầu không phải là nơi mua nhiều công nghệ, mà là nơi khiến công nghệ hoạt động cùng nhau hiệu quả để con người có thể tập trung vào điều quan trọng nhất - mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Amalga là một trong những nhà cung cấp hệ thống thông tin bệnh viện hàng đầu có trụ sở tại New Zealand, cung cấp các hệ thống bảo mật cao, ứng dụng AI và khả năng liên thông dữ liệu tại New Zealand và Đông Nam Á. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp hỗ trợ các bệnh viện tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng quyết định lâm sàng và cải thiện kết quả điều trị.

(Nguồn: Amalga)