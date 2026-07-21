Đó là ý kiến được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam - khu vực miền Nam” do Hội Tin học Y tế phối hợp với Báo Sức khỏe & Đời sống và Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức ngày 16/7 tại TP.HCM.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TPP

Đề xuất xây dựng “Sở Y tế thông minh” từ dữ liệu chuẩn hóa

Theo ThS. Lý Đức Đoàn, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đào tạo, Hội Tin học Y tế Việt Nam, muốn xây dựng bệnh viện thông minh thì trước hết phải có dữ liệu thông minh. Muốn quản trị ngành y tế hiệu quả thì dữ liệu toàn hệ thống phải được chuẩn hóa và kết nối.

Hội Tin học Y tế Việt Nam gợi mở hướng phát triển mô hình “Sở Y tế thông minh”, trong đó dữ liệu từ tất cả cơ sở y tế trên địa bàn được kết nối về một nền tảng quản trị thống nhất, hướng tới quản trị toàn ngành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Lãnh đạo Sở Y tế có thể theo dõi tức thời hoạt động khám chữa bệnh, năng lực điều trị, tình trạng sử dụng giường bệnh, nhân lực, thuốc, vật tư y tế cũng như diễn biến dịch bệnh, qua đó đưa ra quyết định điều hành nhanh, chính xác và kịp thời hơn.

Với mô hình này, dữ liệu sẽ được tự động cập nhật từ các cơ sở y tế nên cơ quan quản lý có thể nắm bắt tình hình ngay khi có biến động, giảm đáng kể khối lượng báo cáo hành chính cho các đơn vị.

ThS. Lý Đức Đoàn cho rằng, dữ liệu cần được xem là tài sản chiến lược của ngành y tế. Khi được chuẩn hóa, dữ liệu không chỉ phục vụ thống kê mà còn hỗ trợ dự báo nhu cầu khám chữa bệnh, phân tích xu hướng dịch tễ, xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và là nền tảng triển khai AI, Big Data cùng các công nghệ phân tích hiện đại.

Theo ông Frank Hester - Nhà sáng lập Công ty TPP (Vương quốc Anh), nhiều quốc gia đầu tư thêm bệnh viện hay nhân lực nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng hệ thống y tế dựa trên dữ liệu. Bệnh án điện tử không chỉ thay thế hồ sơ giấy mà là “hệ thần kinh trung ương” của y tế hiện đại, giúp dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông, hỗ trợ điều hành theo thời gian thực và tạo nền tảng cho AI, nghiên cứu khoa học cũng như các công nghệ y tế mới.

Nhà sáng lập Công ty TPP nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không đồng nghĩa với việc mỗi bệnh viện sử dụng một phần mềm riêng. Mục tiêu cần hướng tới là một hệ thống dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc với mô hình “Một người dân - một hồ sơ sức khỏe”, giúp bác sĩ tiếp cận đầy đủ lịch sử khám chữa bệnh ở mọi cơ sở, giảm xét nghiệm trùng lặp và chuyển hệ thống y tế từ “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe”.

Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, theo ông ngành y tế cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường liên thông dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế số và mô hình “Sở Y tế thông minh” trong thời gian tới.

Giải pháp từ TPP giúp xây dựng dữ liệu y tế thông minh. Ảnh: TPP

TP.HCM lấy dữ liệu sức khỏe người dân làm trọng tâm chuyển đổi số y tế

TS.BS Nguyễn Hồng Chương - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai chuyển đổi số y tế, đặc biệt là phát triển hồ sơ bệnh án điện tử.

Từ cuối năm 2025, TP.HCM đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện. Đến nay, toàn bộ 163 bệnh viện trên địa bàn đã hoàn tất triển khai, tạo nền tảng để từng bước xây dựng bệnh viện thông minh, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Từ ngày 1/7/2026, hồ sơ sức khỏe điện tử đã được triển khai trên nền tảng Công dân số TP.HCM, phục vụ quản lý sức khỏe trọn vòng đời và khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ.

Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống và kết nối, phát huy hiệu quả của bệnh án điện tử. Ảnh: TPP

TP.HCM đang xây dựng kho dữ liệu lớn của ngành y tế, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, tích hợp dữ liệu về khám chữa bệnh, nhân lực, tài chính y tế, bảo trợ xã hội, phòng chống dịch bệnh… và ứng dụng AI để phân tích, dự báo xu hướng bệnh tật, dịch bệnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Việc kết nối kho dữ liệu của thành phố với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Y tế sẽ tạo nền tảng chia sẻ dữ liệu trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

(Nguồn: Công ty TPP)