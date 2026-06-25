Sự kiện diễn ra sau hơn 2 tháng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng robot AI Cuvis-Joint thay khớp chủ động thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Tâm Anh, gần 100 người bệnh đã được thay khớp gối, khớp háng bằng robot này với hiệu quả thành công 100%, an toàn vượt trội, không có biến chứng nghiêm trọng. Công nghệ cao giúp người bệnh ít đau, ít mất máu, vết mổ nhỏ, đi lại sớm với cảm giác “chân thực” vượt trội so với các phương pháp phẫu thuật thay khớp thông thường.

Với những thành tích đặc biệt này, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã xuất sắc đạt cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế từ Curexo - nhà sản xuất hệ thống robot thay khớp Cuvis-Joint thế hệ mới là: Trung tâm xuất sắc hàng đầu về phẫu thuật thay khớp bằng Robot (sử dụng Hệ thống khớp Cuvis), Trung tâm Đào tạo và học tập quốc tế đầu tiên về Phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI tại Việt Nam và Cố vấn lâm sàng quốc tế cho phẫu thuật bằng Robot Cuvis.

Buổi lễ trao 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI Cuvis-Joint đầu tiên tại Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot Curexo cho biết, hiện có rất ít bệnh viện đạt được các chứng nhận xuất sắc này, chủ yếu ở Hàn Quốc, Ấn Độ và một vài trung tâm y tế lớn ở Đông Nam Á. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này.

Theo đó, để đạt chứng nhận này có 4 tiêu chí xét nghiêm ngặt, thứ nhất đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ với hệ thống robot.

Thứ hai, tần suất sử dụng robot cao và ổn định minh chứng cho hiệu quả và khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt khép kín trong cùng một bệnh viện.

Thứ ba, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi cao sau phẫu thuật.

Cuối cùng, bệnh viện có các chuyên gia giỏi, khả năng giảng dạy và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh dùng robot AI Cuvis-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh

TTƯT.TS.BS Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, trong số gần 100 ca bệnh đã phẫu thuật thành công trong thời gian ngắn, có những ca phức tạp do người bệnh đã bị biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm, chân vòng kiềng hoặc chân chữ X nhiều năm, bệnh nhân lớn tuổi, loãng xương…

“Tỷ lệ 100 ca phẫu thuật thay khớp đầu tiên thành công 100%, hiệu quả vượt trội, người bệnh có thể tập đi lại rất sớm gần như ngay sau khi rời khỏi phòng hậu phẫu, ít đau, mất máu rất ít, vết mổ nhỏ. Đặc biệt, khớp nhân tạo vận động tự nhiên, linh hoạt, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo”, BS. Tuấn nói thêm.

Hãng Curexo đánh giá khả năng thực hiện an toàn gần 100 ca trong thời gian ngắn chỉ hơn hai tháng của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là tốc độ tăng trưởng nhanh và số lượng ca phẫu thuật cao top đầu toàn cầu có ứng dụng robot Cuvis-Joint trong giai đoạn đầu ra mắt.

Kỹ thuật phẫu thuật thay khớp bằng robot AI được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh không ngừng triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ để mở rộng ứng dụng

Khác với các hệ thống robot bán chủ động trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI Cuvis-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần độ “siêu chính xác”.

Theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi.

Mô phỏng robot AI chủ động cắt xương thay khớp chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt

Như trường hợp bà Phượng (65 tuổi) thoái hóa khớp gối nhiều năm, từng điều trị dùng thuốc, tiêm khớp, tập vật lý trị liệu… nhưng tình trạng ngày càng tăng nặng. Gần một năm trước, bà Phượng được thay khớp gối chân phải theo phương pháp truyền thống, nay quay lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thay khớp gối chân còn lại bằng robot AI Cuvis-Joint. Chưa đầy 3 giờ sau thay khớp, bà có thể đi lại được, sức khỏe phục hồi tốt, xuất viện sau đó một ngày. Bà Phượng cho biết lần thay khớp bằng robot này hiệu quả cao hơn, bà phục hồi tốt hơn lần trước.

Bác sĩ hướng dẫn bà Phượng tập đi lại ngay ngày đầu sau phẫu thuật thay khớp bằng Robot Cuvis-Joint

Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp với tỷ lệ thành công cao nhờ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Việc đưa robot thế hệ mới vào ứng dụng càng nâng cao hiệu quả, tăng công suất phẫu thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh trong nước và quốc tế.

Tuệ Diễm