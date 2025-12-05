BVĐK Tâm Anh đã được trao Chứng nhận thành tựu xuất sắc trong ứng dụng hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới, thực hiện thành công gần 200 ca phẫu thuật ở lĩnh vực Tiết niệu, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Tiêu hóa, Sản Phụ khoa... Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chứng nhận thành tựu xuất sắc trong ứng dụng hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Xi do Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Device Technologies - trao cho Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh TP.HCM ngày 4/12. Thành tựu này được ghi nhận chỉ trong 7 tháng sau khi Bộ Y tế phê duyệt cho bệnh viện thực hiện 59 danh mục phẫu thuật Robot trong nhiều lĩnh vực như Tiết niệu, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Sản Phụ khoa…

Thành công này là kết quả của sự đầu tư chiến lược vào công nghệ cao cấp cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, đạt chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật Robot thế hệ mới. BVĐK Tâm Anh TP.HCM là bệnh viện tư nhân tiên phong trên cả nước làm chủ công nghệ phẫu thuật đa chuyên khoa với Robot Da Vinci Xi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, giúp người dân Việt Nam được tiếp cận công nghệ y tế hàng đầu thế giới với chi phí điều trị thấp hơn nhiều lần so với ra nước ngoài.

Hiện chi phí phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại Mỹ dao động 15.000 - 22.000 USD, tại Thái Lan khoảng 10.000 USD, tại Singapore từ 22.000 - 60.000 USD. Tuy nhiên tại Việt Nam, người bệnh chỉ chi trả khoảng 5.000 - 7.000 USD (120 triệu - 180 triệu). Mức chi phí này chỉ bằng 30% so với mổ ở nước ngoài cùng công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật được đào tạo chính quy, đạt chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế, quy trình chăm sóc toàn diện…

Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu thế giới, hỗ trợ phẫu thuật 120 loại bệnh phức tạp, trong đó có các bệnh ung thư đường tiêu hóa, gan mật tụy, tiết niệu, phụ khoa, ung thư phổi…

Theo ông David Morgan - Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Device Technologies, nếu nhìn vào bức tranh chung của Đông Nam Á, thành tựu mà BVĐK Tâm Anh đạt được nằm trong nhóm nổi bật nhất khu vực. “Bệnh viện Tâm Anh thực sự vượt trội về chất lượng ở tầm quốc tế trong vận hành Robot phẫu thuật Da Vinci Xi”, ông nói.

Phân tích gộp các tài liệu khoa học về các thủ thuật phẫu thuật hỗ trợ bằng Robot được công bố trong giai đoạn 2010-2020, do DTG Medical trình bày tại Hội nghị thường niên ISPOR 2021. Ảnh: DTG Medical

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chia sẻ nhu cầu, sự mong mỏi của người dân Việt Nam được tiếp cận y tế chất lượng cao, đặc biệt là phẫu thuật robot là rất lớn bởi hiệu quả và độ an toàn vượt trội đã được chứng minh ở 120 loại phẫu thuật.

Minh chứng là ông Trân (75 tuổi, Hậu Giang cũ), một trong những bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Tâm Anh. Ông mắc ung thư thận phức tạp ổ bụng dính nặng, cộng thêm dị dạng ruột xoay bất toàn, với toàn bộ ruột nằm phía trên gan… và từng phẫu thuật nhiều lần trước đó.

Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi, ông Trân đã đạp xe tập luyện thể lực trở lại. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM - một trong những chuyên gia đầu tiên phẫu thuật bằng Robot Da Vinci tại Việt Nam, người trực tiếp điều khiển Robot phẫu thuật cho ông Trân, chia sẻ việc tạo khoang sau phúc mạc để tiếp cận khối u gần như bất khả thi nếu không có Da Vinci Xi. Thế hệ Robot mới có khoảng cách giữa các cánh tay chỉ 6 cm, nhỏ hơn 2 cm so với trước đây, giúp thao tác trong vùng mổ hẹp chính xác và giảm nguy cơ tổn thương mô lành.

Ca phẫu thuật diễn ra trong một giờ, khối u được cắt trọn, chức năng thận được bảo tồn. Chỉ một ngày sau ông Trân đã đi lại nhẹ nhàng, thậm chí có thể đi xe đạp sau vài ngày.

Ê kíp bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM điều khiển Robot Da Vinci Xi cắt khối u buồng trứng cho một bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo ông David Morgan, trung bình mỗi ngày có một ca phẫu thuật bằng Robot được thực hiện tại Bệnh viện Tâm Anh. Tỷ lệ thành công cao và độ an toàn tối ưu là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ bác sĩ nhiều chuyên khoa, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên… những người phải trải qua quy trình huấn luyện khắt khe từ lý thuyết, mô phỏng, thực hành, trực tiếp học tập từ các chuyên gia quốc tế. Với đà tăng trưởng hiện tại, BVĐK Tâm Anh dự kiến đạt 400 ca phẫu thuật Robot trong 12 tháng.

