1. Tesla (Optimus)

Dù nổi tiếng là nhà sản xuất xe điện, Tesla đã đặt robot hình người Optimus làm trọng tâm cho tương lai của mình. Optimus thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của công ty với khả năng phục vụ đồ uống, nhảy múa, dọn dẹp và đổ rác ở các mức độ tự chủ khác nhau.

Tesla dự kiến triển khai đội robot Optimus đầu tiên tại các nhà máy của mình vào cuối năm nay. CEO Elon Musk đặt cược lớn vào dự án này, với mục tiêu giao một triệu robot Optimus mới trong thập kỷ tới.

Ông thậm chí còn tuyên bố Optimus có tiềm năng trở thành sản phẩm lớn nhất mọi thời đại, chiếm khoảng 80% giá trị công ty và có thể giúp xóa đói giảm nghèo.

2. Figure (Figure 03)

Với nguồn vốn 2,34 tỷ USD, Figure đang xây dựng robot dựa trên niềm tin rằng robot hình người sẽ là phương tiện triển khai tối ưu cho Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI).

Sản phẩm mới nhất của công ty, Figure 03, được thiết kế cho các công việc gia đình như giặt giũ, dọn dẹp và rửa bát. CEO Brett Adcock cho biết sứ mệnh của công ty là tạo ra các robot đa năng giúp loại bỏ các công việc không an toàn và không mong muốn.

Ông dự đoán trong vài năm tới, robot hình người sẽ có khả năng thực hiện các công việc hữu ích.

3. 1X (Neo và Eve)

Được hậu thuẫn bởi OpenAI, công ty 1X phát triển robot với mục tiêu cùng tồn tại và nâng cao cuộc sống con người. Công ty có hai dòng robot: Neo cho các công việc gia đình và Eve cho sử dụng công nghiệp.

Gần đây, 1X đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho Neo với giá 20.000 USD hoặc thuê bao 499 USD/tháng, dự kiến ra mắt tại Mỹ vào năm 2026.

CEO Bernt Øivind Børnich cho biết công ty đang "nhân bản suy nghĩ và hành vi của con người vào máy móc" và đã huy động được hơn 140 triệu USD tính đến tháng 7/2025.

4. Agility (Digit)

Digit, robot hình người cao 1m75 của Agility, đã trở thành robot đầu tiên được "trả lương" cho công việc thực tế vào năm 2024.

Thông qua hợp đồng với GXO Logistics, Digit đã được triển khai tại các nhà máy của Spanx để di chuyển hộp và đặt chúng lên băng chuyền, đạt mốc 100.000 thùng hàng được di chuyển.

Robot của Agility cũng đang được sử dụng tại Schaeffler Group và Amazon. CEO Peggy Johnson tin rằng việc robot hình người trở thành đồng nghiệp với con người sẽ sớm trở nên "rất bình thường".

5. Boston Dynamics (Atlas)

Nổi tiếng với robot chó Spot, Boston Dynamics (thuộc sở hữu của Hyundai) tiếp tục dẫn đầu với phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của robot hình người Atlas.

Công ty hiện đang khám phá khả năng thương mại hóa Atlas, bắt đầu với các nhiệm vụ hậu cần như sắp xếp phụ tùng ô tô. Nhà sáng lập Marc Raibert cho rằng Atlas chính là nguồn cảm hứng cho Optimus của Tesla.

Vào tháng 4, Hyundai đã công bố khoản đầu tư 21 tỷ USD tại Mỹ, trong đó có 6 tỷ USD để thúc đẩy đầu tư và quan hệ đối tác.

6. Apptronik (Apollo)

Khởi nguồn từ phòng thí nghiệm của Đại học Texas, Apptronik đã ra mắt robot hình người đầu tiên, Apollo, vào tháng 8/2023.

CEO Jeff Cardenas cho biết ý tưởng lớn là tạo ra một robot hình người có thể phù hợp với mọi không gian và sử dụng mọi công cụ mà con người sử dụng.

Điều này cho phép robot hòa nhập vào thế giới được xây dựng cho con người thay vì phải sửa đổi thế giới cho robot. Công ty đang nhắm tới vòng gọi vốn mới trị giá 500 triệu USD, nâng định giá lên 5 tỷ USD.

(Theo Insider)