Tháng 7/2025, Medtronic - Tập đoàn Hoa Kỳ chuyên cung ứng trang thiết bị y tế và liệu pháp y khoa hàng đầu thế giới đã trao chứng nhận Trung tâm độc lập làm TAVI cho BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Chỉ 4 tháng sau, ngày 11-12/11, đơn vị tiếp tục nhận chứng nhận từ Tập đoàn y khoa Edwards Lifesciences (Hoa Kỳ).

TAVI (Thay van động mạch chủ qua ống thông) là một kỹ thuật tiên tiến, điều trị hẹp van động mạch chủ bằng cách luồn ống thông từ động mạch đùi, đưa van nhân tạo đến đúng vị trí van tim bị hẹp, rồi bung ra dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch kỹ thuật số hiện đại. Van mới ngay lập tức đảm nhiệm vai trò bơm máu cho cơ thể. Kỹ thuật này giúp người bệnh không cần mổ hở, ít đau, giảm biến chứng và, nhanh hồi phục, đặc biệt phù hợp cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc không đủ sức khỏe phẫu thuật mở.

TAVI mở ra hướng điều trị ít xâm lấn, an toàn, hiệu quả, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong y học tim mạch hiện đại.

Với chứng nhận “Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI”, BVĐK Tâm Anh trở thành đơn vị thứ 4 tại Việt Nam đủ năng lực thực hiện TAVI độc lập cho van tim nhân tạo SAPIEN 3 - loại van thế hệ mới đang được ứng dụng tại nhiều trung tâm tim mạch trên thế giới. Tại khu vực ASEAN, Việt Nam là nước thứ 3 làm chủ kỹ thuật này, (trước đó là Thái Lan và Singapore).

GS.TS.BS Albert Markus Kasel - Trưởng khoa Can thiệp tim cấu trúc, Bệnh viện Đại học Zurich, Thụy Sĩ (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận TAVI cho TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân (giữa) - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Trung Vũ

Theo GS.TS.BS Albert Markus Kasel - chuyên gia quốc tế về can thiệp van tim và TAVI, để được công nhận là Trung tâm can thiệp TAVI độc lập, BVĐK Tâm Anh TP.HCM đã trải qua quy trình đánh giá trực tiếp với hệ thống tiêu chí chặt chẽ: thực hiện độc lập đủ số lượng ca TAVI ngay tại trung tâm - khẳng định năng lực tự chủ và an toàn kỹ thuật; đánh giá khắt khe toàn diện quy trình chuyên môn, bao gồm chọn bệnh nhân phù hợp với đặc điểm giải phẫu, lập kế hoạch và lựa chọn kích cỡ van chính xác phù hợp giải phẫu, thao tác can thiệp chuẩn xác, phối hợp ê-kíp đồng bộ.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân (phải) và ê-kíp thực hiện cấy van động mạch chủ qua ống thông cho người bệnh với sự tư vấn của GS. Markus Kasel (thứ 2 phải qua). Ảnh: Trung Vũ

Bệnh viện trang bị phòng can thiệp Hybrid,Cath Lab hiện đại với bàn mổ chuyên dụng, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cánh tay robot xoay 360 độ, chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT), siêu âm tim qua thực quản, hồi sức với Bóng dội ngược động mạch chủ (IABP), hệ thống ôxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO), hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân hiện đại, camera 3D/4D, màn hình lớn, hệ thống hình ảnh tích hợp cho phép quan sát rõ cấu trúc tim, mạch máu, van tim, trong lúc thực hiện thủ thuật… góp phần tối ưu hiệu quả, an toàn trong điều trị.

Cấy van động mạch chủ qua ống thông cho người bệnh tại phòng DSA hiện đại của BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Trung Vũ

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định, quan trọng nhất đối với TAVI chính là yếu tố con người. Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP.HCM hiện có gần 100 chuyên gia, bác sĩ, trong đó có 2 giáo sư và phó giáo sư, gần 20 tiến sĩ, BS.CKII ở tất cả các lĩnh vực nội, ngoại, hồi sức, can thiệp tim mạch và phẫu thuật robot. Đặc biệt, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh là một trong những người đặt nền móng cho siêu âm tim Việt Nam, GS.TS.BS Võ Thành Nhân là một chuyên gia về kỹ thuật TAVI tại Việt Nam, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ can thiệp tim mạch bằng TAVI cho cả nước.

BVĐK Tâm Anh còn hội tụ đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực quan trọng hỗ trợ cho các can thiệp, phẫu thuật tim mạch như xét nghiệm, hình ảnh học, hồi sức cấp cứu…

Đội ngũ chuyên gia của Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp của BVĐK Tâm Anh TP.HCM, được dẫn dắt bởi PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh (thứ 2 từ phải qua) và TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân (thứ 3 từ phải qua). Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Đặc biệt, lễ trao chứng nhận còn ghi dấu “kỷ lục số bệnh nhân thực hiện TAVI tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM” với 5 ca được thực hiện thành công dưới sự chỉ đạo và trực tiếp can thiệp bởi GS.TS.BS Võ Thành Nhân cùng ê-kíp.

Cả 5 bệnh nhân đều trên 55 tuổi, hẹp van động mạch chủ trung bình đến nặng kèm nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh thận mạn - nhóm đối tượng có nguy cơ cao nếu phẫu thuật mở.

BS. Nguyễn Xuân Vinh khám cho ông N.M.H, 81 tuổi, một ngày sau ca can thiệp cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI). Ảnh: Trung Vũ

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, việc làm chủ kỹ thuật TAVI thể hiện khát vọng và quyết tâm góp phần nâng tầm y tế nước nhà, giúp người dân Việt Nam tiếp cận y tế công nghệ cao ngang tầm thế giới ngay trong nước với chi phí hợp lý”.

“Không phải bất kỳ bệnh viện lớn nào ở châu Á cũng đồng thời được cả Edwards và Medtronic công nhận”, GS. Võ Thành Nhân chia sẻ, "Việc Trung tâm Tim mạch Can thiệp Tâm Anh TP.HCM lần lượt được hai “gã khổng lồ” trong lĩnh vực van tim công nhận chỉ trong vòng 4 tháng là một minh chứng rõ rệt cho sự phát triển thần tốc và đang ở nhóm dẫn đầu của lĩnh vực can thiệp tim mạch Việt Nam so với khu vực ASEAN và châu Á".

