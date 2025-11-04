Một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên JAMA Network Open cho thấy mối liên hệ giữa mức độ ánh sáng khi ngủ và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của Dự án UK Biobank, theo dõi sức khỏe của gần 89.000 người Anh từ 40 đến 69 tuổi. Những người tham gia được đeo thiết bị đo ánh sáng trong một tuần, ghi lại mức độ ánh sáng họ tiếp xúc từ 12h30 đêm đến 6h sáng hôm sau và được theo dõi sức khỏe trung bình 9 năm.

Kết quả cho thấy, những người ngủ trong điều kiện sáng nhất (tương đương với bật đèn trần) có nguy cơ suy tim cao hơn 56%, bệnh mạch vành cao hơn 32%, đột quỵ cao hơn 28%, nhồi máu cơ tim cao hơn 47% và rung nhĩ cao hơn 32% so với những người ngủ trong bóng tối. Phụ nữ có nguy cơ suy tim và bệnh mạch vành cao hơn, trong khi người trẻ dễ bị suy tim và rung nhĩ hơn.

Tiến sĩ Daniel Windred, Đại học Flinders (Australia), đồng tác giả nghiên cứu nói: “Chúng tôi chưa biết chính xác nguồn sáng cá nhân, chỉ biết cường độ. Việc hiểu rõ các nguồn sáng phổ biến vào ban đêm có thể giúp đưa ra khuyến nghị cụ thể hơn thay vì chỉ nói tránh ánh sáng mạnh". Ông cho biết, đây là “nghiên cứu lớn nhất từng được biết đến” về mối liên hệ giữa mức độ tiếp xúc ánh sáng cá nhân và nguy cơ bệnh tim mạch, với hơn 13 triệu giờ dữ liệu được phân tích.

Các nhà khoa học lý giải, ánh sáng ban đêm có thể làm rối loạn nhịp sinh học - chu kỳ 24 giờ điều khiển giấc ngủ và các hoạt động của cơ thể. Sự rối loạn này khiến não tiết ra ít melatonin (hormone giúp ngủ ngon), làm tăng huyết áp, tổn thương tế bào thành mạch, dễ đông máu, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, việc tiếp xúc ánh sáng khi ngủ còn khiến cơ thể phản ứng như đang chịu căng thẳng, làm tăng nhịp tim, hormone stress, đường huyết, insulin và tình trạng viêm.

Dù nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chứ chưa chứng minh ánh sáng là nguyên nhân trực tiếp, kết quả vẫn được giữ nguyên sau khi tính đến các yếu tố khác như mức độ vận động, hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn uống và làm việc ca đêm.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ánh sáng mạnh vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng sau khi thức dậy, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm tiếp xúc ánh sáng vào ban đêm, nên hạn chế dùng thiết bị điện tử và tắt bớt đèn trong vòng 4 tiếng trước khi ngủ. Nếu không thể tắt đèn hoàn toàn, có thể sử dụng ánh sáng mờ hoặc ánh sáng ấm, tránh đồng hồ báo thức quá sáng, đồng thời dùng rèm cản sáng hoặc mặt nạ ngủ để ngăn ánh sáng lọt vào phòng.

Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng lưu ý một số hạn chế của nghiên cứu: thời gian đo ánh sáng tương đối ngắn và thiếu dữ liệu về chất lượng giấc ngủ.