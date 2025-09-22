Đây không chỉ là tin vui đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn đánh dấu bước tiến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị cho người bệnh.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới chia sẻ: “Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á”.

TS. Biswaroop Roy Chowdhury (ngoài cùng bên phải) trao Kỷ lục châu Á cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Thanh Luận

Tại sự kiện, hệ thống lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam, là Bệnh viện đầu tiên xây dựng Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab”, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi.

Lab phôi học được ví như trái tim của một trung tâm Hỗ trợ sinh sản và đóng vai trò tiên quyết đối với sự thành công của các phương pháp điều trị thụ tinh ống nghiệm. Thiết kế phòng lab bên trong phòng lab (lab-in-a-lab) với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, là thiết kế đặc biệt, tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TP.HCM, Việt Nam là đơn vị đầu tiên tiên phong trong thiết kế độc nhất này.

Ngoài hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, IVF Tâm Anh đầu tư lớn và phát triển đồng bộ máy móc trang thiết bị hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các nước có nền y học hiện đại như Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch... Ảnh: Thanh Luận

ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, là chuyên gia tiên phong thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống “lab-in-a-lab”, cho biết trong giai đoạn lên ý tưởng xây dựng, các thiết kế, lắp đặt hệ thống khí, trang thiết bị và vật liệu đều rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ phôi và giao tử khỏi tình trạng phơi nhiễm với các yếu tố ngoại cảnh bất lợi. Toàn bộ sàn và trần lắp hệ thống thông khí thẳng đứng từ trên xuống, toàn bộ khí trời phải thông qua các hệ thống lọc và khử mùi này để đảm bảo phôi không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, lab ISO 5 có các đường hầm nối đến tủ an toàn sinh học cấp 2 bên ngoài. Phôi khi lấy ra từ tủ cấy và đưa vào đường hầm giống như vào một tủ cấy mới, được làm ấm, đảm bảo sạch. Chất lượng không khí ở phòng ISO 5 sạch nhất, các yếu tố môi trường ở quy mô vi mô nhất như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ và chất lượng không khí, ánh sáng đều được kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế nhân viên ra vào để đảm bảo môi trường nuôi cấy phôi tối ưu.

Bên trong lab ISO 5 - Trái tim của Trung tâm IVF hiện đại nhất Việt Nam và châu Á.

Theo thống kê từ năm 2021 - 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM tăng dần qua các năm, trung bình lên tới 80,1%. Ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này lên tới 86,9%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả thành công cộng dồn lên tới 71,9%.

Chị Hồ Thị Hồng Linh, 40 tuổi, ở Bình Dương, vô sinh 12 năm, chuyển phôi 8 lần thất bại ở các cơ sở trước đó, được chỉ định nhờ người mang thai hộ, may mắn điều trị thành công và sinh con khỏe mạnh tại IVF Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Hoài Thương

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết, nhân dịp hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF đã cùng hội ngộ trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh”, diễn ra đầu tháng 6, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho các bé, đánh giá toàn diện thể chất, vận động, dinh dưỡng… Kết quả khẳng định 100% bé đều ghi nhận phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam.

Mỗi năm, những kỹ thuật và công nghệ hiện đại tại IVF Tâm Anh giúp hàng ngàn vợ chồng vô sinh điều trị thành công, sinh con khỏe mạnh. Ảnh: Thanh Luận

“Vô sinh hiếm muộn là gánh nặng lớn cả về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản vẫn chưa được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. Các chiến lược, phác đồ và công nghệ điều trị hiện đại tại IVF Tâm Anh sẽ được tính toán hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh”, PGS.TS.BS Trần Quang Bính đúc kết.

