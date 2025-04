Thông tin được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trao đổi với báo chí chiều 17/4.

Trước đó, thông tin tại một hội nhóm về ung thư tuyến giáp trên mạng xã hội, chị T.B.L chia sẻ "mẹ tôi uống sữa giả ngay sau khi phẫu thuật tuyến giáp ở Bệnh viện 108". Nội dung thu hút nhiều bình luận.

Mẹ chị L. đã uống sữa Hofumil Gold Plus, giá gần 1 triệu đồng/hộp. Sản phẩm này nằm trong nhóm gần 600 loại sữa giả vừa bị công an phát hiện, do Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma sản xuất.

"Cầm sữa lên thấy tên lạ, nghĩ bệnh viện đưa cho sử dụng là yên tâm, không ngờ đây lại là sữa giả", chị L. cho biết.

Nói với VietNamNet sáng 17/4, chị L. cho biết đã liên hệ với bệnh viện và được hướng dẫn "mang vỏ hộp, căn cước công dân và phiếu thanh toán đến sẽ hoàn tiền". Tuy nhiên, theo chị, việc này chỉ phù hợp với người ở Hà Nội, còn ở địa phương khác khá khó khăn.

Trả lời về vấn đề TRÊN, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chiều 17/4 cho hay đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện.

Bệnh viện đã chỉ đạo "dừng tư vấn sử dụng sữa Hofumil Gold Plus và thu hồi sản phẩm để trả lại đơn vị cung ứng"; liên hệ với người bệnh đã được tư vấn sử dụng sữa Hofumil Gold Plus để khuyến cáo dừng sử dụng.

"Bệnh viện đồng hành cùng bệnh nhân yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Cơ sở y tế này cũng khẳng định sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được sử dụng trong bệnh viện đã trải qua quá trình đấu thầu rộng rãi. Nếu cơ quan chức năng kết luận đây là sữa giả thì "bệnh viện và người bệnh là bên bị hại" của vụ việc này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bao nhiêu bệnh nhân sử dụng sữa này và tác động lên sức khỏe ra sao.