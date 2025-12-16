Ghi nhận của VietNamNet ngày 16/12 cho thấy, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng – cơ sở chuyên khoa chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang trong tình trạng quá tải kéo dài.

Bệnh viện hiện tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân không chỉ tại Đà Nẵng mà còn từ nhiều tỉnh, thành trải dài từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Nhu cầu khám, điều trị nội trú tăng nhanh khiến nhiều khoa thường xuyên rơi vào tình trạng vượt công suất. Nhiều khoa phải kê thêm giường xếp, thậm chí bố trí bệnh nhân nằm ngoài hành lang, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt và điều trị.

Bệnh viện bố trí thêm giường xếp để có chỗ cho bệnh nhân nằm điều trị.

Tại tầng 7, khoa Ngoại 1, tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên. Nhiều phòng bệnh buộc phải kê thêm giường xếp để đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú ngày càng tăng.

Nằm trên giường xếp sau hơn 10 ngày nhập viện, ông Trần Ngọc Thu (72 tuổi) cho biết do số lượng bệnh nhân quá đông nên ông chưa được bố trí giường chính thức. “Phải nằm giường xếp trong phòng bệnh, sinh hoạt rất bất tiện”, ông Thu chia sẻ.

Nhiều thời điểm các khoa phải kê thêm giường xếp bố trí bệnh nhân nằm ngoài hành lang. Ảnh: D.C

Hàng lang trở thành nơi đặt giường bệnh.

Cùng khoa Ngoại 1, ông Lưu Đình Quý, bệnh nhân điều trị ung thư da cho biết, mỗi đợt điều trị của ông kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Thời điểm mới nhập viện, do không còn giường trống, ông cũng phải nằm giường xếp.

“Phòng rộng thì kê giường xếp bên trong, chật quá thì phải nằm ngoài hành lang, rất bất tiện cho đi lại và sinh hoạt”, ông Quý nói.

Theo phản ánh của nhiều bệnh nhân điều trị hóa trị dài ngày, vào những thời điểm cao điểm, tình trạng nằm giường xếp diễn ra phổ biến. Một số khoa buộc phải tận dụng cả phòng hành chính, phòng điều dưỡng để làm phòng bệnh. Tuy nhiên, các phòng này không được bố trí nhà vệ sinh riêng, phải đi nhờ nhà vệ sinh ở phòng khác.

Khu khám ngoại trú đông nghẹt người chờ.

Không chỉ tại các khoa điều trị nội trú, tình trạng quá tải còn diễn ra rõ nét ở khu khám bệnh ngoại trú. Ghi nhận cho thấy, cảnh đông đúc gần như xuất hiện mỗi ngày.

Người bệnh xếp hàng từ hành lang vào phòng chờ, các dãy ghế luôn kín chỗ, nhiều người phải đứng dựa tường chờ đến lượt khám, đặc biệt vào buổi sáng và những ngày đầu tuần. Thời gian chờ khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng vì thế kéo dài.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, tình trạng quá tải tập trung chủ yếu tại khối Nội và khoa Xạ trị – nơi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân điều trị theo phác đồ kéo dài.

Hiện bệnh viện được phê duyệt 650 giường bệnh, song công suất sử dụng thực tế thường xuyên vượt ngưỡng, đạt khoảng 136%, tương đương 884 giường. Điều này tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đang trong tình trạng quá tải kéo dài.

Theo đại diện bệnh viện, nguyên nhân quá tải xuất phát từ việc tỷ lệ phát hiện ung thư ngày càng tăng nhờ người dân chủ động tầm soát sớm, cùng với việc bệnh viện liên tục triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành địa chỉ bệnh nhân chọn điều trị.

Tình trạng quá tải đã ảnh hưởng nhất định đến quy trình khám, chữa bệnh. Với hóa trị – xạ trị, bệnh viện phải linh hoạt sắp xếp lịch, đôi khi phát sinh thêm thời gian chờ, song vẫn ưu tiên bảo đảm điều trị liên tục cho các trường hợp cần can thiệp sớm.

Trước mắt, bệnh viện tập trung tối ưu hóa quy trình khám bệnh, rút ngắn thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lịch điều trị, tăng cường tư vấn từ xa và bổ sung nhân lực cho các khoa đông bệnh nhân.

Về lâu dài, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp đề xuất dự án đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường, song song với việc nâng cấp, cải tạo bệnh viện hiện trạng; bổ sung, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (tiền thân là Bệnh viện Ung thư), được khởi công năm 2009 trên diện tích 15ha, tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, ngân sách thành phố và Chính phủ, do ông Nguyễn Bá Thanh vận động thành lập. Bệnh viện chính thức hoạt động đầu năm 2013, phục vụ điều trị ung thư cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giúp người bệnh không phải ra Hà Nội hay TPHCM khám và điều trị như trước. Tháng 8/2015, TP Đà Nẵng thành lập Bệnh viện Ung bướu trên cơ cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Ung thư, trở thành bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh.