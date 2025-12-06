Ngày 6/12, PGS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết ê-kíp của bệnh viện vừa phối hợp với đội ngũ y tế tại Côn Đảo cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ cấp. Đây là ca đột quỵ thứ hai được điều trị tái thông ngay tại Côn Đảo trong vòng hai tháng.

Bệnh nhân là nam, 60 tuổi, khởi phát triệu chứng yếu nửa người phải và được chẩn đoán đột quỵ tuần hoàn sau. Bác sĩ chuyên khoa 1 Chu Đức Mạnh - chuyên gia bệnh lý mạch máu não từ Bệnh viện Nhân dân 115 đang công tác luân phiên tại Côn Đảo - đã tiến hành thăm khám thần kinh và chỉ định chụp CT khẩn cho người bệnh.

Hình ảnh được truyền trực tuyến về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn với bác sĩ Thắng và bác sĩ Phạm Nguyên Bình. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu tuần hoàn sau ở giờ thứ 12.

Bệnh nhân có gia cảnh đặc biệt khó khăn, phụ bán bún tại khu lao động và khi nhập viện chỉ còn 3 triệu đồng trong người. Gia đình lo lắng, liên tục xin vay mượn để thuê máy bay chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM để cấp cứu.

Tuy nhiên, PGS Thắng cho biết đây là trường hợp nhồi máu tuần hoàn sau mức độ trung bình, nhiều khả năng không tắc động mạch thân nền. Vì vậy, chuyển viện không mang lại lợi ích thêm, trái lại tạo gánh nặng tài chính rất lớn.

Bệnh nhân sau khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Medinet.

Ê-kíp giải thích rõ hướng điều trị và trấn an người nhà, đồng thời bàn phương án hỗ trợ một phần chi phí thuốc tiêu sợi huyết (khoảng 11 triệu đồng). Sau khi được tư vấn, gia đình quyết định để bệnh nhân điều trị tại chỗ, dưới sự giám sát chuyên môn từ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Nhân dân 115 thông qua hệ thống hội chẩn từ xa.

Kết quả điều trị vượt ngoài mong đợi: sau 1 giờ truyền thuốc rtPA, bệnh nhân phục hồi gần hoàn toàn, chỉ còn méo miệng nhẹ, có thể đi lại và nói chuyện rõ. Sáng nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày mai sau khi kiểm tra lại. Đây được xem là một kết thúc có hậu, giúp người bệnh thoát nguy cơ tàn phế mà không phải gánh thêm khoản nợ lớn.

PGS Thắng cho biết việc phát triển các đơn vị đột quỵ vệ tinh tại những khu vực cách trở như Côn Đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các ca bệnh nặng trước đây buộc phải chuyển bằng đường biển hoặc hàng không đầy rủi ro thì nay đã có thể xử trí ngay tại chỗ. Điều này vừa giảm nguy cơ tử vong, vừa tiết kiệm chi phí cho người dân.

Theo Sở Y tế TPHCM, chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, năng lực chuyên môn của y tế địa phương đã được nâng cao, có thể xử trí thành công nhiều ca nguy kịch, giảm tải vận chuyển cấp cứu và tăng niềm tin của người dân.

