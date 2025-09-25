Ngày 25/9, ban lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) chính thức lên tiếng xin lỗi người bệnh về sự cố kỹ thuật. Theo đó, sáng 24/9, hệ thống mạng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị lỗi nghiêm trọng, dẫn đến việc gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh.

Sự cố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiếp nhận và khám bệnh tại nhiều khu vực, đặc biệt nghiêm trọng ở khối khám bệnh ngoại trú, gây ra nhiều bất tiện cho người bệnh và thân nhân đang chờ đợi dịch vụ y tế.

Ngay khi phát hiện sự cố, ban lãnh đạo bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp. Đội ngũ kỹ thuật được huy động toàn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khôi phục hệ thống trong thời gian sớm nhất.

Đến 11h cùng ngày, hệ thống mạng đã được kết nối trở lại và hoạt động khám chữa bệnh cơ bản được khôi phục. Đội ngũ nhân viên y tế đã làm việc liên tục đến 18h để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Bệnh viện cũng triển khai các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt như giao thuốc và trả kết quả xét nghiệm tận nhà trong ngày cho những trường hợp cần thiết.

Sáng 25/9, hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trở lại bình thường. Ảnh: BV

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể người bệnh và thân nhân vì những ảnh hưởng không mong muốn. "Chúng tôi thấu hiểu sự cố đã ảnh hưởng đến trải nghiệm và kế hoạch cá nhân của nhiều người bệnh", đại diện bệnh viện cho biết.

Bệnh viện bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự thông cảm, chia sẻ và hợp tác của người bệnh cùng thân nhân trong suốt thời gian khắc phục sự cố.

Bệnh viện cho biết thêm sẽ tăng cường đầu tư, kiểm tra định kỳ và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và liên tục. Ngoài ra, đơn vị này cũng xây dựng và hoàn thiện các phương án dự phòng cùng quy trình xử lý nhanh để hạn chế tối đa rủi ro trong tương lai.