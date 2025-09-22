Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 (Ban Chỉ đạo) - vừa ký Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành triển khai thực hiện một số nội dung.

Các nội dung yêu cầu đối với tổ chức hành chính

Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng về chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt, với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Ở địa phương thì các tỉnh, thành rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới; đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ...

Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Với đơn vị sự nghiệp công lập ngoài cơ cấu tổ chức, Ban Chỉ đạo đề nghị chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới; chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật...

Với các học viện, đại học, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp), Ban Chỉ đạo đề nghị xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo; tập trung sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn; phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó cần sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập cơ bản được giữ nguyên. Ảnh: Thạch Thảo

Với bệnh viện, Ban Chỉ đạo lưu ý tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý. Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật.

Với các đơn vị sự nghiệp thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp công lập khác phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Với đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, Ban Chỉ đạo yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và mức độ tự chủ tài chính.

Với cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc này phải bảo đảm nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Ở địa phương, với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, Ban Chỉ đạo đề nghị cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Với các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số thì tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Ban Chỉ đạo đề nghị hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD-ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Mỗi tỉnh, thành có tối đa 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế ở địa phương, Ban Chỉ đạo đề nghị giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoàng Hà

Ban Chỉ đạo yêu cầu thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn...; chuyển trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc sở y tế để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khác (nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ, quản lý dự án, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng...), Ban Chỉ đạo đề nghị sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu của các nghị quyết về sắp xếp và chỉ đạo; rà soát, thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở), Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, mỗi sở (trừ Sở GD-ĐT, Sở Y tế) chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Với doanh nghiệp Nhà nước, Ban Chỉ đạo đề nghị nghiên cứu phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, dẫn dắt định hướng hoạt động chuyển đổi số quốc gia, có khả năng, năng lực cạnh tranh quốc tế.

Việc cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo nguyên tắc doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với định hướng, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.