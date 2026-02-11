Ông Dai Yong Lin, CEO Bestune Việt Nam đã nhận giải thưởng trên sân khấu, trước sự chứng kiến của ban lãnh đạo tập đoàn FAW Bestune và hệ thống đối tác từ nhiều quốc gia.

Ông Dai Yong Lin, CEO Bestune Việt Nam tại lễ vinh danh. Ảnh: Bestune

Giải thưởng này là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của Bestune Việt Nam trong việc phát triển thị trường, xây dựng hệ thống đại lý và từng bước đưa các sản phẩm Bestune tiếp cận người tiêu dùng trong nước.

Theo số liệu công bố tại hội nghị, năm 2025 Bestune ghi nhận hơn 201.070 xe bán ra trên toàn cầu, trong đó riêng dòng Xiaoma đạt hơn 120.000 chiếc. Tại thị trường Việt Nam, Bestune Việt Nam đã bàn giao 516 xe, đặt nền móng cho sự hiện diện của thương hiệu trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Việc Bestune Việt Nam được vinh danh diễn ra trong bối cảnh các đô thị lớn trong nước đang đối mặt nhiều thách thức về mật độ giao thông cao, không gian di chuyển hạn chế và tình trạng ô nhiễm không khí. Nhiều thời điểm, Hà Nội và TP.HCM thường xuyên ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình đến kém, khiến nhu cầu tìm kiếm các giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường ngày càng tăng.

Cúp vinh danh từ tập đoàn FAW Bestune cho nhà phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Bestune

Trong bối cảnh đó, các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ được xem là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày. Với kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở trong các tuyến phố đông đúc, thuận tiện đỗ xe và không phát thải khí thải trong quá trình vận hành, Bestune Xiaoma đang dần trở thành phương tiện được các khách hàng đô thị quan tâm.

"Mẫu xe này đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển quãng ngắn như đi làm, đưa đón gia đình hay di chuyển trong khu dân cư đông đúc, đồng thời giúp giảm áp lực chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng", đại diện Bestune Việt Nam nói.

Mẫu xe này có giá khởi điểm 199 triệu đồng, là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho thời điểm mua xe dịp đầu năm mới. Bestune Xiaoma hướng đến nhóm người dùng lần đầu sử dụng ôtô, thường xuyên di chuyển trong đô thị, chuyển từ xe máy sang ô tô điện.

Trong dịp này, Bestune Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi "Khai xuân - Rước Tiểu mã, Nhận lộc vàng", áp dụng ngày 18 - 26/2.

Theo đó, khách mua xe Xiaoma (các màu sắc) sẽ nhận 1 cặp vàng Tiểu Kim Cát mang ý nghĩa may mắn và khách mua Xiaoma màu xanh sẽ nhận một năm bảo hiểm vật chất, trị giá 6 triệu đồng.

"Thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực, Bestune Việt Nam kỳ vọng sẽ đưa xe điện đô thị đến gần hơn với đời sống thường nhật của người tiêu dùng", đại diện Bestune Việt Nam cho biết.

Các đối tác đại lý được vinh danh tại sự kiện của Faw Bestune. Ảnh: Bestune

Giải thưởng Meritorious Overseas Partner của FAW Bestune ghi nhận kết quả kinh doanh, là động lực để Bestune Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm khách hàng.

Theo hãng, trên hành trình này, doanh nghiệp đặt mục tiêu mang đến giải pháp di chuyển gọn nhẹ, thân thiện môi trường, góp phần cải thiện chất lượng không khí, cuộc sống đô thị Việt Nam trong tương lai.

(Nguồn: Bestune)