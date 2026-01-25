Theo The Sun, Hội đồng quận Ashford (hạt Kent, Anh) mới đây đã thông qua kế hoạch thí điểm cho xe ô tô điện đỗ miễn phí tại Vicarage Lane - bãi xe đông đúc nhất tại đây với gần 200 vị trí đỗ. Hội đồng kỳ vọng, chính sách này sẽ khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường, đồng thời thúc đẩy việc lắp đặt thêm các trạm sạc xe điện tại những bãi đỗ có lưu lượng phương tiện lớn.

Theo kế hoạch, dù được miễn phí đỗ xe, các xe điện sử dụng chỗ đỗ tại Vicarage Lane vẫn phải sạc pin và trả tiền điện với mức 0,6 bảng Anh/kWh (tương đương khoảng 21.500 đồng/kWh).

Phía Hội đồng quận Ashford cho rằng, chính sách này sẽ khuyến khích các chủ xe điện sử dụng những vị trí đỗ có trạm sạc, từ đó giúp giải phóng thêm không gian đỗ xe cho các phương tiện khác.

Ông Paul Bartlett, thành viên hội đồng phụ trách giao thông vận tải, giải thích: “Việc này không thực sự miễn phí vì người đi xe điện vẫn phải trả tiền sạc. Tuy nhiên, nếu vừa phải trả 1,3 bảng Anh mỗi giờ để đỗ xe, vừa phải trả thêm tiền sạc thì chi phí sẽ trở nên quá đắt đỏ. Do vậy, họ được đỗ miễn phí và chỉ cần trả tiền điện mà thôi”.

Cũng theo ông Bartlett, một trong những rào cản lớn khiến nhiều người còn e ngại chuyển sang xe điện là tình trạng thiếu điểm sạc.

“Chúng tôi chỉ muốn làm cho việc sạc xe điện trở nên dễ dàng và thuận tiện nhất có thể, từ đó khuyến khích người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện xanh”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quyết định này đã nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối từ người dân địa phương, nhất là những người đang sử dụng xe xăng truyền thống. Theo quy định hiện hành, các tài xế không sử dụng xe điện vẫn phải trả mức phí 1,3 bảng Anh/giờ, tương đương khoảng 46.500 đồng/giờ để đỗ xe tại khu vực này.

Chị Georgie Lancaster (31 tuổi, sống tại Chilham) cho rằng, quy định mới là thiếu công bằng và mọi người đều xứng đáng được đối xử như nhau.

"Tôi đến khu vực này mỗi tuần một lần và chỉ riêng tiền đỗ xe lên tới khoảng 12 bảng Anh (tương đương hơn 430.000 đồng) mỗi lần như vậy. Thế nhưng tại sao có người lại không phải trả khoản phí đó?”, chị Lancaster đặt vấn đề.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, khi quy định được áp dụng, nhiều chủ xe điện có thể đưa xe đến sạc pin và để "lì" từ ngày này qua ngày khác. Điều này khiến các vị trí đỗ xe trống ngày càng ít đi.

Chương trình thí điểm cho xe ô tô điện đỗ miễn phí tại Vicarage Lane dự kiến bắt đầu từ mùa hè năm nay, sau đó mô hình này có thể được nhân rộng ra nhiều bãi đỗ xe khác tại quận Ashford.

