Được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, World IT Show (WIS) 2025 là một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu châu Á, nơi những giải pháp và dịch vụ tiên tiến nhất được trình diễn và lan tỏa. Với chủ đề “The Next Wave”, WIS 2025 quy tụ hơn 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những “ông lớn” như Samsung, LG, KT, SK, Hyundai... Sự kiện thu hút 100.000 lượt khách tham quan là chuyên gia công nghệ và lãnh đạo doanh nghiệp.

Tạo ấn tượng mạnh mẽ với thông điệp "Beyond Digital"

Sự hiện diện của CMC Telecom tại WIS 2025 được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật đại diện cho khu vực ASEAN, thu hút hàng nghìn lượt tham quan. Trong ba ngày sự kiện, CMC đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các tập đoàn và doanh nghiệp Hàn Quốc. Với thông điệp “Beyond Digital”, CMC mang đến hình ảnh một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năng động, sáng tạo và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác toàn cầu trên hành trình chuyển đổi số.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, booth của CMC thu hút sự quan tâm đặc biệt khách hàng. Ảnh: CMC

Một khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: “Sự hiện diện của CMC tại WIS 2025 thực sự ấn tượng. Một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, từ hạ tầng số, dịch vụ kết nối, chuyển đổi số đến các giải pháp bảo mật, quản trị IT và trí tuệ nhân tạo (AI) đều được giới thiệu trọn vẹn tại gian hàng CMC. Tôi cũng đánh giá cao năng lực đội ngũ của công ty thông qua hệ thống chứng chỉ quốc tế đã đạt được, cũng như trải nghiệm thực tế khi trao đổi tại sự kiện. Qua đây, niềm tin của doanh nghiệp Hàn Quốc vào năng lực công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là CMC được củng cố mạnh mẽ hơn”.

Chinh phục khách hàng với giải pháp bảo mật, chuyển đổi số và quản trị IT toàn diện

Sự quan tâm của khách hàng được ưu tiên đặc biệt vào nền tảng bảo mật toàn diện (Comprehensive Security Platform), CMC Cloud và dịch vụ quản trị IT (Managed Service) do CMC Telecom cung cấp. Nền tảng bảo mật toàn diện được phát triển theo mô hình đa lớp, chủ động phòng thủ và phản ứng tức thời, được tích hợp chặt chẽ với hạ tầng CMC Cloud “Make in Vietnam”.

Song song với đó, giải pháp chuyển đổi số đa ngành (Manufacturing, BFSI, Healthcare, E-commerce…), ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Cloud, AI, Data Analytics đến từ CMC Global đã ghi nhận được sự quan tâm lớn. Các giải pháp được triển khai với công nghệ tiên tiến, tối ưu chi phí, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Khách hàng quan tâm tìm hiểu về hệ sinh thái công nghệ của CMC tại sự kiện. Ảnh: CMC

Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đạt chuẩn quốc tế và có khả năng đáp ứng linh hoạt là một trong những yếu tố giúp CMC nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khách hàng tại sự kiện.

Khẳng định vị thế, mở rộng cam kết hợp tác toàn cầu

Trước đó, vào tháng 8/2024, CMC đã chính thức thành lập CMC Korea, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược Go Global. Việc tham gia WIS 2025 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế.

Đại diện CMC chia sẻ: “Chúng tôi đến với WIS 2025 với kỳ vọng được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp cùng những doanh nghiệp có chung tầm nhìn đổi mới, kiến tạo mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài. CMC sẽ không ngừng nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp quốc tế trên hành trình số hóa và phát triển bền vững”.

Bên cạnh những cuộc gặp gỡ, CMC tạo sự kết nối với khách hàng thông qua minigame và quà tặng hấp dẫn. Ảnh: CMC

“Việc góp mặt tại WIS 2025 đã khẳng định tư duy toàn cầu của CMC. Mỗi kết nối được tạo lập tại sự kiện là một bước tiến trên hành trình đưa công nghệ Việt vươn xa, hướng tới một tương lai số xanh, an toàn và bền vững”, đại diện CMC khẳng định.

Thuý Ngà