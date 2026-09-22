Tiếp viên hàng không cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi

- Từng là gương mặt đáng chú ý một thời trước khi trở lại với 'Cách em 1 milimet' năm ngoái, vì sao chị “mất tích” lâu đến vậy?

Tôi có mất tích đâu, chỉ là đi một vòng hơi xa thôi! (cười). Tiếp viên hàng không vốn là một ước mơ của tôi từ thời học trò. Khi cơ hội đến, tôi nghĩ: “Tại sao mình không thử?”. Tôi muốn được đi nhiều nơi, nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài và trải nghiệm những nền văn hóa, những con người khác nhau.

Diễn viên Mai Huê.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự rời bỏ nghệ thuật. Với tôi, đó là một chặng đường cần thiết đi để tích lũy vốn sống, bởi một diễn viên không chỉ cần kỹ thuật hay năng khiếu mà cần những trải nghiệm thật để bồi đắp đời sống tâm hồn và hiểu hơn về nhân vật.

Có một điều thú vị là nghề diễn tưởng đã chia tay lâu rồi nhưng khi gặp lại vẫn thấy tim mình rung động. Và khi Cách em 1 milimet đến, tôi hạnh phúc khi nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Có những người mẹ đã khóc cùng nhân vật của tôi.

- Từng làm ở Nhà hát Tuổi trẻ rồi rẽ ngang làm tiếp viên hàng không nhiều năm, điều gì kéo chị trở lại màn ảnh? Có người bảo chị đã 'quá tuổi' làm tiếp viên nên mới đóng phim?

Bạn đã từng nghe câu: “Nghệ sĩ không tuổi” chưa? Tiếp viên hàng không cũng vậy, bởi đây là công việc được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa nên lúc nào cũng phải giữ sự trẻ trung, năng động. Còn tuổi nghề cũng có những quy định cụ thể như nhiều ngành nghề khác. Thật lòng tôi vẫn luôn nhớ nghề, nhớ khán giả.

Khán giả vẫn hỏi thăm, vẫn gửi những bộ phim cũ cho tôi mỗi khi họ xem lại, như nhắc rằng: “Chị quay lại đi!” Và đến lúc tôi muốn trở về để tri ân người thầy đã dạy tôi kỹ thuật diễn - GS.TS Phan Trọng Thành - cùng những khán giả đã luôn dành tình cảm cho mình.

Diễn viên Mai Huê trong "Đội bóng nữ làng Xuân".

Chính các con luôn động viên mẹ trở lại với nghề

- Nhìn lại có khi nào chị ân hận vì bỏ diễn đi làm tiếp viên? Chồng con có bao giờ khuyên chị trở lại?

Tôi chưa bao giờ ân hận. Nếu ngày ấy không rời sân khấu có lẽ hôm nay tôi lại không có những trải nghiệm của một Mai Huê khác. Tôi luôn nghĩ cuộc đời không có con đường nào là đường vòng cả. Mỗi đoạn đường đi qua đều để lại một dấu ấn khó phai và đó cũng chính là gia vị của cuộc sống.

Gia đình luôn tôn trọng lựa chọn của nhau, vì vậy tôi may mắn được ủng hộ. Chính các con cũng luôn động viên mẹ trở lại với nghề. Bộ phim đầu tiên tôi kết hợp với Đài Truyền hình Hà Nội là Helo Tết. Tôi vẫn nhớ không khí sáng mùng 1 Tết năm ấy, các con mở bộ phim có mẹ đóng, cả nhà quây quần bên mâm cơm vừa chúc Tết vừa xem phim. Một kỷ niệm rất đầm ấm và khó quên.

- Có ý kiến cho rằng diễn viên thời của chị nếu không làm thêm nghề phụ thì khó sống. Kinh tế có phải yếu tố quan trọng khiến chị bỏ phim, bỏ sân khấu?

Tôi nghĩ câu chuyện của mình có lẽ không hoàn toàn giống như vậy. Tôi là con út trong gia đình nên từ nhỏ khá được nuông chiều. Nhưng có một điều hơi trái ngược là tuy là “út ít” nhưng tính tôi lại quyết liệt, đã thích điều gì thường muốn làm cho bằng được.

Gia đình tôi, người làm kinh tế, người làm luật. Còn tôi, từ thời học trò đã có một ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Nhưng tôi bén duyên với sân khấu trước khi vào Nhà hát Tuổi trẻ, được đi diễn và dành cho nghề nhiều tình cảm.

Cho đến một lần đi lưu diễn, tôi có dịp đến Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Đứng ở đó, tự nhiên giấc mơ ngày bé lại trỗi dậy. Tôi nghĩ: “Hay là mình thử một lần?” Và thế là cô diễn viên ngày ấy quyết tâm học tiếng Anh, học bơi cho thật giỏi, xách ba lô lên và đi thi.

Tất nhiên, cuộc sống ai cũng cần kinh tế, nghệ sĩ cũng vậy. Nhưng với tôi ngày ấy, quyết định rẽ sang một con đường khác còn xuất phát từ một ước mơ chưa thực hiện, từ sự tò mò và khao khát được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài sân khấu. Tôi muốn biết những vùng đất khác sống như thế nào, con người ở đó ra sao, văn hóa của họ có gì thú vị. Và tôi may mắn vì tuổi trẻ đã cho mình cơ hội được thử, được đi và được trải nghiệm.

Nhìn lại, tôi thấy cô gái ngày ấy cũng khá “liều”. Nhưng chính sự liều lĩnh trẻ con ấy lại cho tôi một quãng đời vô cùng nhiều trải nghiệm. Tôi có thêm những câu chuyện của cuộc sống, hiểu hơn về con người, về những vui buồn, được mất và cả những điều bình dị trong đời sống. Những trải nghiệm ấy, đến một lúc nào đó, lại trở thành vốn sống rất quý đối với một người làm nghề diễn.

Nên tôi không nghĩ bỏ sân khấu để chọn một nghề khác. Tôi chỉ tạm rẽ sang một con đường khác để sống thêm một phần cuộc đời để trải nghiệm và tích lũy. Khi có cơ hội, tôi lại mang những vốn sống ấy trở về với nghệ thuật. Và lần trở về này, tôi không còn diễn chỉ bằng năng khiếu và sự nhiệt tình của tuổi trẻ mà có thêm nhiều câu chuyện của cuộc đời để gửi vào từng nhân vật.

Diễn viên Mai Huê trở lại đóng phim sau 24 năm gián đoạn.

- Trở lại sau nhiều năm, lĩnh vực phim ảnh đã thay đổi rất nhiều. Chị có bị “khớp”?

Thú thật lúc đầu cũng có một chút “khớp”. Ngày trước làm phim khác bây giờ từ máy móc, cách quay đến tốc độ làm việc. Có những trường đoạn quay rất dài nên diễn viên phải học kịch bản thật kỹ, nắm tâm lý nhân vật chắc mới không làm mất thời gian của cả ê-kíp. May là tôi bắt nhịp khá nhanh, vẫn theo được tiến độ của đoàn. Có lẽ công việc trước đây cũng rèn cho tôi sự chính xác về thời gian, tác phong và khả năng phối hợp với nhiều người.

Còn học kịch bản chắc tôi cũng chưa già đến mức hay quên. Ngày trước khán giả nhớ đến Mai Huê với những vai trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng tôi nghĩ mỗi độ tuổi lại có một vẻ đẹp và một câu chuyện riêng. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận Mai Huê hôm nay trong một phiên bản khác - trưởng thành, nhiều trải nghiệm hơn và đặc biệt những vai người phụ nữ gần với đời sống.

- Có một diễn viên trẻ cũng trùng tên Mai Huê. Chị có phải “cạnh tranh” để được khán giả nhớ đến?

Tôi thấy trùng tên lại khá đáng yêu. Tôi chưa có dịp gặp cô bé ấy nhưng mỗi người một thế hệ, một hành trình và một màu sắc riêng. Mà nhờ câu hỏi này tôi lại nhớ một kỷ niệm dễ thương. Có lần tại bối cảnh quay, một khán giả xin ra chụp hình và chia sẻ vì yêu một vai diễn của tôi nên đã đặt tên con gái là Mai Huê. Tôi nghe xúc động lắm.

Nghề cho mình nhiều thứ nhưng có lẽ được một gia đình gửi tên mình vào cuộc đời của một đứa trẻ là một món quà vô giá mà nghề đã dành riêng cho người nghệ sĩ.

Chuyện đời tư xin được giữ lại cho riêng mình

- Nhiều người nói cuộc sống hiện tại của Mai Huê quá sung túc nên trở lại đóng phim để cho vui?

Nếu chỉ để cho vui tôi có nhiều lựa chọn nhẹ nhàng hơn đóng phim! Đóng phim đâu có nhàn. Có hôm quay từ sáng đến tối, về nhà người mệt nhưng đầu vẫn còn đang sống với nhân vật. Tôi trở lại vì tôi nhớ cảm giác được làm nghề.

Với tôi, diễn xuất không phải là một cuộc đua để đóng thật nhiều phim hay trở thành một cái tên “hot” mà là một phần tình yêu đã ở lại trong mình qua năm tháng. Vì thế, khi gặp một vai diễn rung động, tôi vẫn muốn trở lại làm việc nghiêm túc và trao cho nhân vật tất cả những gì mình có.

Một vai diễn hay, một đạo diễn tốt, một ê-kíp tử tế và còn đủ sức để làm hết mình - tôi nhận. Còn nếu chưa có vai phù hợp, tôi lại về uống trà, chăm sóc gia đình và chờ duyên tiếp theo. Tôi nghĩ sự sung túc thật sự là khi không còn phải chứng minh điều gì với ai nhưng trái tim vẫn còn nguyên tình yêu với nghề và được sống với điều mình yêu.

Nữ diễn viên kín tiếng đời tư.

- Khán giả tò mò về chồng con vì chị khá kín tiếng?

Tôi kín tiếng về gia đình không phải vì có bí mật gì mà nghĩ hạnh phúc cũng cần một khoảng riêng để thở. Tôi chia sẻ với khán giả công việc, vai diễn và những điều mình yêu thích.

Đi qua nhiều vai trò rồi, tôi càng hiểu người phụ nữ có thể đi rất nhiều nơi nhưng bình yên nhất vẫn là có một nơi để trở về. Còn gia đình có ủng hộ tôi đóng phim không chắc mọi người nhìn tôi vẫn đang đứng trước máy quay là có câu trả lời.

Diễn viên Mai Huê trong "Đội bóng nữ làng Xuân" (Nguồn VTV):

Diễn viên Mai Huê sinh năm 1977 tại Tuyên Quang tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, khóa 15 chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh. Sau khi ra trường, Mai Huê công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Các phim chị đã tham gia: Vũ khúc mưa xuân, Cách em 1 milimet, Chuyện của làng, Kẻ không cầu may, Dương tính, Mây mưa mau tạnh, Thiên đường ở trên cao, Câu chuyện mùa xuân, Khoảng cách...