Áp lực và lo lắng khi đóng cùng dàn diễn viên tên tuổi

- Từng đóng vai con gái Mỹ Vân của ông trùm trong "Cách em 1 milimet" nhưng chỉ là vai phụ, Thảo My được ưu ái khi đóng chính trong "Đội bóng nữ làng Xuân"?

Tôi có được vai diễn này phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là sự đón nhận của khán giả, cũng như việc tôi cố gắng, trau chuốt trong các vai diễn trước đây. Mỹ Vân tuy chỉ là vai phụ nhưng lại được mọi người chú ý và yêu mến và đạo diễn tiếp tục tin tưởng giao phó cho vai diễn lớn hơn.

Đạo diễn chia sẻ tôi là lựa chọn duy nhất nghĩ tới khi đọc kịch bản. Bản thân diễn viên phải có điểm tương đồng với nhân vật, nền tảng xuất thân là diễn viên múa, tôi nghĩ đó cũng là 1 trong những yếu tố phù hợp.

Thảo My từng được yêu mến với vai Mỹ Vân - con gái ông trùm trong "Cách em 1 milimet".

- Đảm nhiệm vai chính trong một dự án dài hơi với dàn diễn viên tên tuổi, Thảo My có áp lực nào? Những phân cảnh khó nhất bạn trải qua?

Tôi là người đóng chính nhưng lại nhỏ tuổi nhất trong dàn cast nên áp lực là yếu tố tất nhiên. Nhưng điều thử thách nhất lại là những phân cảnh đá bóng dưới thời tiết 40 độ C, phải diễn đến 12h trưa thật sự tốn sức. Một phân đoạn tôi ghi nhớ đó là cảnh đá bóng tại bãi biển Nghệ An. Đá bóng trên cát khó hơn nhiều so với sân cỏ, có những lúc quay xong là tôi kiệt sức.

- Diễn cùng diễn viên Đan Lê, Thanh Hương, Diễm Hương… bạn có lo bị lép vế?

Tuy đây là cơ hội, tôi lại luôn có phần nào áp lực và lo lắng. Nhưng sau khi quay cùng các chị, tôi dần hiểu ra mỗi người đều có màu sắc riêng và mỗi nhân vật cũng có một vai trò riêng trong câu chuyện. Tôi nghĩ cứ làm tốt nhất vai trò của mình, giữ được cái hồn của nhân vật đang đảm nhận là đủ. Tôi cũng không thể ‘thắng’ các chị bằng kinh nghiệm nên điều có thể làm là mang đến màu sắc riêng.

Thảo My đảm nhận vai nữ chính trong "Đội bóng nữ làng Xuân".

- Thảo My phải tập luyện thể lực và kỹ thuật ra sao? Có lúc nào bạn oải đến mức muốn từ bỏ?

Trước khi vào vai, tôi được yêu cầu phải tâng bóng khoảng 10-15 lần và đá bóng tương đối tốt. Đây thực sự là thử thách với một người trước đó gần như chưa chơi bóng như tôi.

Vì quan tâm đến vai diễn nên tôi đã thuê một huấn luyện viên chuyên nghiệp để tập và làm quen với bóng khoảng 1 tháng trước khi quay. Có những lúc tự tâng bóng mà không được, tôi nản và bất lực. Nhưng mỗi lần thấy bản thân tiến bộ thêm một chút, từ không biết chút gì đến tâng được vài quả rồi đá bóng tốt hơn, tôi lại có thêm động lực.

Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, Thảo My sở hữu nhan sắc cuốn hút, xinh đẹp.

- Đóng con gái của “ông bố quốc dân” Trung Anh, My có lo lắng?

NSND Trung Anh là người thầy tôi rất quý nên càng lo lắng. Thầy hiền, thường xuyên đưa ra những lời khuyên cũng như chia sẻ cho bọn tôi nhiều trải nghiệm trong nghề.

Từ bé tôi đã xem những bộ phim thầy đóng và nghĩ đây là diễn viên mà có lẽ cả đời mình chỉ có thể theo dõi qua màn ảnh thôi. Vậy mà bây giờ lại có cơ hội được đóng vai con gái của thầy, cảm xúc thực sự khó tả và khi lên set tôi run khi đóng chung với 1 người gạo cội như vậy.

Thảo My chia sẻ về vai diễn trong mơ:

- Trong dàn diễn viên nữ, Thảo My thích diễn với ai nhất? Việc bạn và diễn viên Ngọc Mai là bạn thân ngoài đời lúc quay phim chắc dễ dàng?

Tôi và Mai là cặp bạn thân ngoài đời nên thích diễn với nhau. Vốn là bạn thân nên khi vào phim, bọn tôi có sự thân thiết tự nhiên, đây cũng ắt hẳn là chủ đích của đạo diễn Trần Trọng Khôi.

Bọn tôi cùng lứa tuổi, lại hiểu nhau ngoài đời nên những cảnh cần tương tác, tung hứng hay phản ứng với nhau cũng bắt nhịp rất nhanh. Thân ngoài đời không có nghĩa là diễn với nhau lúc nào cũng dễ. Khi vào set, bọn tôi vẫn phải đặt mình vào nhân vật và nhớ rằng đây là hai cô gái trong câu chuyện của bộ phim chứ không phải My và Mai ngoài đời.

Thảo My và Ngọc Mai từ bạn thân ngoài đời đến bạn thân trên phim.

Được chữa lành từ bạn trai hơn 16 tuổi

- Khán giả quan tâm tới chuyện tình cảm của Mya và Linh 3T. Bạn trai hơn tới 16 tuổi nhưng hẳn tâm lý và yêu chiều Thảo My?

Tôi phải thú nhận anh Linh đã chữa lành cho mình rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông nhẹ nhàng và kiên nhẫn như vậy. Trước đó hai anh em từng làm việc và biết nhau khá lâu rồi.

Tôi rất ngưỡng mộ bạn trai mình vì là người tâm huyết với công việc và có thành tựu đáng nể trong lĩnh vực của mình. Trong gần 3 năm quen nhau, anh là người lớn tuổi hơn nên luôn nhường nhịn My và chưa bao giờ to tiếng.

Thảo My và bạn trai.

- Bạn trai có đặt ra quy tắc gì cho Thảo My khi làm nghề? Ví dụ phải “khai” hết các cảnh nhạy cảm trong kịch bản hay báo cáo đi quay có cảnh gì “nóng” chẳng hạn?

Điều giúp chúng tôi có thể đi cùng nhau lâu như vậy, trên hết là sự tôn trọng đối với công việc của nhau. Anh Linh cũng làm nghệ thuật và có kinh nghiệm trong nghề, tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nên rất thoáng.

Nếu tôi không kể anh cũng không bao giờ hỏi. Có lần tôi còn tự động kể có cảnh hôn như thế nào để xem phản ứng và câu trả lời của anh là: “Mắt không thấy thì tim không đau”.

Tôi đi chơi với ai, như thế nào, bao giờ về anh cũng không bao giờ điều tra mà chỉ hỏi thăm. Nên khi đã là công việc chúng tôi tôn trọng và tin tưởng nhau. Hơn thế nữa, anh Linh còn thường đưa ra lời khuyên và giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Có bạn gái xinh đẹp lại nổi tiếng, Linh 3T có phải người hay ghen? Điều gì ở bạn trai khiến My ấn tượng nhất?

Bạn trai tôi không phải tuýp người hay ghen. Nhưng có lẽ chúng tôi đã tạo cho nhau đủ sự tin tưởng nên cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

Điều tôi nể phục nhất ở anh Linh là sự nghiêm túc và tận tụy trong công việc. Anh nhiệt tình theo một cách mà không phải ai cũng có được. Trong mỗi sự kiện, tôi luôn thấy anh là người đến sớm nhất và về cuối cùng. Tôi rất nể tinh thần làm nghề đó của anh và có lẽ đó cũng là một trong những điều ngưỡng mộ anh.

Trương Thảo My trong Đội bóng nữ làng Xuân:

Ảnh, video: FBNV, VTV