Trên các dòng xe hiện đại, quá trình tiếp nhiên liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều so với hình dung của đa số người dùng. Mỗi lần đổ, xăng lỏng đi từ vòi bơm vào bình một cách ổn định, không tràn, không trào ngược và hạn chế tối đa hơi xăng thoát ra môi trường. Để làm được điều đó, cổ bình xăng không chỉ là một ống dẫn đơn thuần.

Trên cổ bình xăng thường có thêm một lỗ nhỏ hoặc khe thông hơi. Ảnh: Slashgear

Nếu quan sát kỹ khu vực cổ bình xăng, dưới nắp bình xăng hoặc sau nắp đậy đối với xe không có nắp bình xăng truyền thống, bạn sẽ thấy một lỗ nhỏ hoặc khe thông hơi ở phía trên hoặc xung quanh vị trí tiếp nhiên liệu. Những chi tiết nhỏ này có vẻ đơn giản, nhưng lại là bộ phận quan trọng để đảm bảo an toàn, hiệu suất và hoạt động ổn định của hệ thống nhiên liệu.

Lỗ nhỏ trên cổ bình xăng để làm gì?

Bình xăng không chỉ chứa nhiên liệu ở dạng lỏng. Xăng rất dễ bay hơi ở nhiệt độ môi trường bình thường. Khi xe đỗ ngoài trời nắng nóng hoặc khi nhiên liệu bị khuấy động trong quá trình vận hành, hơi xăng sẽ hình thành liên tục. Nếu không có đường thoát phù hợp, áp suất bên trong bình sẽ tăng cao, có thể gây biến dạng bình, hư hỏng nắp bình xăng, tiềm ẩn nguy cơ nứt vỡ hoặc rò rỉ cực kỳ nguy hiểm.

Để giải quyết vấn đề này, các lỗ thông hơi trên cổ bình xăng được thiết kế nối liền với hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu (EVAP). Nhiệm vụ của nó là giúp giải phóng lượng hơi xăng dư thừa, cân bằng áp suất trong bình nhiên liệu, cho phép không khí đi vào khi nhiên liệu được tiêu thụ, giúp dòng xăng chảy ổn định. Hỗ trợ quá trình nạp nhiên liệu diễn ra trơn tru, không bị trào ngược.

Đi đổ xăng mà bình xăng chưa đầy, vòi bơm tự động ngắt thì nguyên nhân có thể là do lỗ thông hơi bình xăng bị tắc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một dấu hiệu quen thuộc cho thấy lỗ thông hơi gặp vấn đề là vòi bơm liên tục bị ngắt tự động (nhảy cò) dù bình chưa đầy. Nguyên nhân thường đến từ việc lỗ nhỏ này bị tắc bởi bụi bẩn, bùn đất hoặc cặn tích tụ lâu ngày. Khi hơi xăng không thoát ra được, nó dội ngược lên cổ rót, khiến cảm biến trên vòi bơm hiểu nhầm rằng bình đã đầy và tự động ngắt.

Đừng xem nhẹ việc kiểm tra cổ bình xăng

Giống như túi khí hay dây đai an toàn, lỗ thông hơi bình xăng là một thiết kế cơ khí cực kỳ thông minh, đơn giản nhưng mang lại lợi ích an toàn lớn. Vì vậy, trong các lần rửa xe định kỳ hoặc khi tự vệ sinh xe, tài xế nên dành vài giây kiểm tra khu vực cổ bình xăng.

Hãy đảm bảo nắp bình xăng được đóng kín đúng cách và lỗ thông hơi luôn sạch, không bị che lấp bởi bụi bẩn, lá cây hay bùn đất. Thói quen nhỏ này giúp hệ thống nhiên liệu hoạt động ổn định, tránh những sự cố khó chịu khi đổ xăng và quan trọng hơn cả là đảm bảo an toàn mỗi lần bạn ghé trạm nhiên liệu.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!