Mới đây, một đoạn video do một thợ máy có tên Tech Chandler đăng tải trên Facebook đã nhanh chóng thu hút hơn 60.000 lượt xem, không chỉ vì mức độ hư hỏng nặng nề của chiếc xe mà còn bởi cách thông báo hài hước: "Họ sẽ cần thuốc đau dạ dày khi nghe tin này". Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng lại báo trước một kết cục không mấy vui vẻ.

Chiếc xe Nissan Pathfinder đã bị hư hỏng nặng khiến chi phí sửa chữa còn lớn hơn so với mua xe mới. Ảnh: Motor1

Nhân vật chính trong câu chuyện là một người phụ nữ mang chiếc xe Nissan Pathfinder vào gara với hy vọng "bắt đúng bệnh" và sửa chữa gọn gàng. Tuy nhiên, thay vì mở màn bằng hình ảnh kiểm tra quen thuộc, cảnh quay lại đưa người xem tới ngay gầm xe và cho thấy hàng loạt hư hỏng nghiêm trọng.

Từ các chi tiết hệ thống treo, khớp lái đến những bộ phận thuộc hệ truyền động đều mang dấu hiệu biến dạng, mòn nặng hoặc sắp rời khỏi vị trí vốn có. Dầu và bụi bẩn bám dày quanh khu vực hộp số và chảo dầu cho thấy tình trạng rò rỉ đã tồn tại từ lâu, không phải sự cố mới phát sinh.

Kết hợp với những vết móp méo, biến dạng dọc theo thân xe, không khó để nhận ra chiếc Nissan Pathfinder này từng trải qua ít nhất một cú va chạm mạnh, cộng thêm quá trình hao mòn tích tụ theo thời gian. Nhiều chi tiết trông không còn khả năng phục hồi nếu không thay mới hoàn toàn, đồng nghĩa với chi phí sửa chữa khổng lồ.

Đỉnh điểm là loạt mã lỗi hiện lên trên thiết bị chẩn đoán: động cơ đánh lửa không đều, lỗi hệ thống phanh, cảnh báo điện áp ắc quy và đặc biệt là mã lỗi rung giật hộp số vô cấp CVT thu hút sự chú ý của các thợ máy trong phần bình luận. Những thế hệ Nissan sử dụng hộp số CVT từ nhiều năm trước từng khiến không ít người dùng lo ngại về độ bền và chi phí sửa chữa.

Khi cảnh báo rung giật xuất hiện cùng lúc với hư hỏng thân xe và hệ truyền động, nhiều thợ máy cho biết khả năng sửa chữa gần như bằng không. Vì thế, phần bình luận đã biến thành một cuộc thi tìm ra cách nhẹ nhàng nhất để nói với ai đó rằng chiếc SUV của họ có thể đã quá cũ nát đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Nhiều bình luận dưới video đồng loạt nhận định: "Chiếc xe này coi như xong". Trong đó, không ít thợ máy khuyên chủ xe nên mua xe khác, có người gợi ý ghi luôn vào phiếu sửa chữa: "Ước tính: mua xe mới". Thậm chí có bình luận đùa rằng chỉ cần "tháo nắp két nước, đặt xe mới vào dưới, rồi lắp lại".

Tuy nhiên, sau những bình luận hài hước là một thực tế không hề dễ chịu. Với những chiếc xe trong tình trạng tương tự, cuộc trò chuyện giữa thợ máy và khách hàng thường rất căng thẳng. Nhiều chủ xe vẫn hy vọng hóa đơn sửa chữa “không đến mức quá tệ”, trong khi thợ phải đối mặt với trách nhiệm về an toàn khi tình trạng của chiếc xe rõ ràng không còn đủ điều kiện lưu thông.

Vậy khi nào một chiếc xe được coi là không đáng để sửa? Dù không có định nghĩa chính thức, nhưng một nguyên tắc phổ biến trong giới chuyên môn là nếu chi phí sửa chữa tiệm cận hoặc vượt khoảng 50% giá trị thị trường của xe, chủ xe nên cân nhắc thay thế. Với xe cũ, bài toán còn phức tạp hơn khi hư hỏng va chạm, hộp số, hệ treo và truyền động thường xuất hiện đồng thời, khiến tổng chi phí vượt xa giá trị bán lại.

Theo tổ chức chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports, không ít chủ xe vẫn chọn sửa chữa vì giá xe mới ngày càng đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, đôi khi một hóa đơn sửa chữa lớn vẫn "dễ chịu" hơn việc gánh thêm khoản trả góp hàng tháng. Tuy nhiên, câu chuyện chiếc Nissan Pathfinder trong video là lời nhắc rõ ràng: có những thời điểm, dù không muốn, việc nói lời chia tay với chiếc xe cũ vẫn là lựa chọn tỉnh táo và an toàn nhất.

Theo Motor1

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!