Công an tỉnh Tuyên Quang đang tìm chủ tài khoản ngân hàng có hơn 2 tỷ đồng liên quan vụ đánh bạc. Nếu không có người nhận trước ngày 1/11, số tiền trên sẽ được nộp ngân sách.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo tìm chủ tài khoản ngân hàng có số dư hơn 2 tỷ đồng, được xác định có liên quan đến vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 2/2021.

Theo cơ quan công an, quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), mang tên LE MINH KHOI, sinh ngày 8/6/1983.

Thông tin đăng ký tài khoản thể hiện chủ tài khoản có địa chỉ tại Xom 2, TT Nenh, H. Viet Yen, T. Bac Giang”.

Đáng chú ý, tài khoản ngân hàng này hiện có số dư 2.084.433.960 đồng (hơn 2 tỷ đồng).

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị chủ tài khoản hoặc những người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ với đơn vị tại tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Đại úy Đào Tiến Lợi, điều tra viên, qua số điện thoại 0888.488.811 để cung cấp thông tin và được giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan công an thông báo, đến ngày 1/11/2026, nếu không có người nhận là chủ tài khoản, số tiền hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.