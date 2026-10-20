Sau phản ánh của người dân về việc mua khâu nhục đóng hộp nhưng sản phẩm thực tế là khoanh chân giò, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Hình ảnh bao bì sản phẩm được đăng kèm theo bài viết. Ảnh: K.D

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản N.H. đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc không thể liên hệ với người bán sau khi nhận sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Kèm theo bài viết là hình ảnh sản phẩm, bao bì và thông tin giao hàng. Theo hình ảnh được đăng tải, phần thịt bên trong hộp là chân giò, khác xa hình ảnh minh họa trên bao bì.

Hình ảnh sản phẩm bên trong hộp được đăng tải kèm bài viết. Ảnh: K.D

Theo văn bản, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/10.