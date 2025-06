Câu chuyện trên được bà Hoàng Thị Phước Minh, Kế toán trưởng Công ty TNHH Decotex (TPHCM) chia sẻ tại hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố” tổ chức tại TPHCM ngày 27/6.

Bà Minh cho biết, Decotex là công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng như rèm cửa, đồ trang trí nội thất. Công ty có các khoản vay nước ngoài ngắn hạn từ phía công ty mẹ. Những năm qua, doanh thu sụt giảm nên một số khoản vay không thanh toán kịp.

Do đó, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển từ vay ngắn hạn sang vay dài hạn. Theo quy định, thủ tục được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 2.

Trước đây, doanh nghiệp đăng ký thủ tục trên với NHNN thường xuyên và rất thuận lợi, nhưng hiện tại lại vô cùng khó khăn. Nhân viên công ty lên làm thủ tục thì cán bộ xử lý bộ hồ sơ không thân thiện. Vị cán bộ này trả hồ sơ về bởi những lỗi không quan trọng. Ví dụ, nếu viết "lãi suất phải trả" trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải sửa lại thành "phải trả lãi suất".

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2 trả lời phản ánh từ doanh nghiệp. Ảnh: ITPC

“Cán bộ xử lý hồ sơ xem xét rất kỹ từng chi tiết như dấu chấm, dấu phẩy và thường trả hồ sơ về vì những lỗi nhỏ nhặt. Tình trạng này diễn ra từ tháng 4 tới nay”, đại diện doanh nghiệp kể.

Nữ kế toán trưởng nói rằng, mỗi lần nhân viên trình một bộ hồ sơ trả về, tổng giám đốc công ty là người Đức lại cười vì những lỗi không đáng kể và quy trình xử lý của cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại NHNN. Bộ phận kế toán cũng rất khó giải thích mỗi khi hồ sơ bị trả lại.

“Tôi mong lãnh đạo NHNN xem xét lại thái độ làm việc của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Hãy đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết câu chuyện và đi đến kết quả, thay vì tỏ thái độ như vậy”, bà Minh nói.

Trước phản ánh của doanh nghiệp, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, vấn đề doanh nghiệp nêu liên quan trực tiếp tới dịch vụ công mà NHNN phụ trách.

Các thủ tục hành chính liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài mà NHNN đang xác nhận gồm: Đăng ký khoản vay trung và dài hạn; Thay đổi khoản vay chuyển từ ngắn hạn sang trung và dài hạn; Thay đổi khoản vay, thời hạn vay, lãi suất vay, hạn mức vay hay tổ chức cung ứng dịch vụ.

Do đó, hình ảnh cán bộ không niềm nở, thiếu thân thiện như doanh nghiệp thông tin là sai quan điểm đã và đang thực hiện của NHNN. Bởi, cơ quan ngân hàng luôn chủ trương tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn đầy đủ cho các doanh nghiệp đến thực hiện dịch vụ công, không gây nhũng nhiễu, không làm tăng chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.

Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố” sáng 27/6. Ảnh: ITPC

Ông Lệnh bày tỏ sự đáng tiếc vì doanh nghiệp đã gặp phải tình huống như vậy.

“Tôi rất xin lỗi phía doanh nghiệp. Tôi hứa sẽ xử lý ngay”, ông Lệnh nhấn mạnh và lập tức hỏi tên cán bộ NHNN phụ trách xử lý hồ sơ của doanh nghiệp cũng như thời điểm xử lý bộ hồ sơ này.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2 thông tin thêm cho các doanh nghiệp về tình hình tín dụng nửa đầu năm 2025. Theo đó, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô rất ổn định, tỷ giá ổn định, lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó, tạo môi trường cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

Tại TPHCM, tín dụng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ những năm trước đây. 6 tháng đầu năm, NHNN ước tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 4,165 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2024 và tăng 13% so với cùng kỳ. NHNN định hướng duy trì mức tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu, tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm đạt 146.500 tỷ đồng, tăng 42% so với cuối năm 2024 và tăng 52% so với cùng kỳ.

“Các doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên vay ngắn hạn, vòng quay vốn nhanh, doanh số cho vay tương đối lớn. Hiệu quả sử dụng vốn, luân chuyển vốn của lĩnh vực xuất khẩu là khá tốt”, ông Lệnh thông tin.