Chiều 16/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ được Ung Ngọc Ẩn (tên gọi khác “Te”, 33 tuổi, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng), là bị can trốn khỏi trại tạm giam khi đang bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bị can Ung Ngọc Ẩn bị bắt sau 5 giờ bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, Ung Ngọc Ẩn đã leo qua hàng rào và trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam khu vực số 3 tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo khẩn, yêu cầu công an các xã, phường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực phường Bình Thuận và các địa phương lân cận triển khai toàn bộ lực lượng rà soát các địa bàn trọng điểm, cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông để truy bắt bị can Ẩn.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hàm Thắng đã bắt giữ được Ẩn, cách trại tạm giam nơi bỏ trốn gần 10km.

Trước đó, Ung Ngọc Ẩn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cướp tài sản và được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn vào ngày 23/6, sau đó bị can được đưa đến trại tạm giam trên để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.