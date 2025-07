XEM CLIP:

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh dòng chữ “bắn tốc độ” xuất hiện trên mặt đường Lê Quang Đạo, đoạn cách cầu An Hạ khoảng 200m, hướng từ Tây Ninh về TPHCM, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn.

Nhận được thông tin, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh vụ việc.

Kết quả trích xuất cho thấy, vào lúc 11h15 ngày 13/7, một thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển số đã lưu thông trên làn hỗn hợp đường Lê Quang Đạo. Khi đến vị trí nói trên, người này dừng xe và dùng bình sơn màu trắng phun xuống mặt đường các dòng chữ “bắn tốc độ” và “có bắn tốc độ”.

Dòng chữ "bắn tốc độ" và "có bắn tốc độ" xuất hiện trên mặt đường Lê Quang Đạo. Ảnh: CSGT TPHCM

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường để xử lý, tẩy xóa vết sơn nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

Đội CSGT An Sương và Công an xã Xuân Thới Sơn trích xuất camera quanh hiện trường để truy tìm người vẽ bậy. Ảnh: CSGT TPHCM.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm người thực hiện hành vi vẽ bậy để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT TPHCM khuyến cáo người dân không được tự ý phun sơn, viết hoặc vẽ lên công trình giao thông, công cộng. Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng xử lý vết sơn trên mặt đường. Ảnh: CSGT TPHCM.

Mức phạt và chế tài liên quan

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi “phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực công cộng mà không được phép” sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, tối đa 4 triệu đồng nếu là tổ chức. Người vi phạm còn bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, hành vi nêu trên có thể bị xử lý hình sự nếu cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt tù tùy theo mức độ vi phạm.