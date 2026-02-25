Ngày 25/2, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N (SN 2006, trú xã Hà Nha) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Trước đó, khoảng 14h45 cùng ngày, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra một phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện, bắt quả tang N.V.N đang cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X (SN 2007, trú phường Điện Bàn).

Theo kết quả xác minh ban đầu, cuối năm 2023, N.V.N và chị L.T.X có quan hệ tình cảm và nhiều lần tự nguyện quan hệ. Trong thời gian này, N.V.N đã lén quay lại các video riêng tư.

Đối tượng N.V.N khai nhận vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2/2026 đến nay, N.V.N nhiều lần đe dọa đăng tải các video riêng tư lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình chị X. nếu nạn nhân không đồng ý gặp mặt. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và gia đình, chị X. buộc phải làm theo yêu cầu.

Bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N.V.N đã hai lần ép buộc chị X. quan hệ trái ý muốn. Chiều 24/2, khi đối tượng tiếp tục cưỡng ép nạn nhân tại một nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật tạm giữ gồm một điện thoại di động nghi dùng để lưu giữ các video riêng tư cùng một số vật chứng liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.