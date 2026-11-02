Cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật sau 10 ngày làm việc, người lao động kiện đòi bồi thường 320 triệu đồng nhưng hai cấp tòa đều bác toàn bộ yêu cầu.

Lương 20 triệu đồng/tháng và bị cho nghỉ sau 10 ngày làm việc

Ngày 26/3/2024, ông Nguyễn Lê Anh T. (TPHCM) nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nhân viên digital marketing tại Công ty P. Hai ngày sau, ông đến phỏng vấn và trao đổi về công việc.

Ông T. cho biết, tại buổi phỏng vấn, giám đốc đồng ý nhận ông vào làm nhân viên digital marketing với mức lương 20 triệu đồng/tháng, không có thỏa thuận nào khác. Ngày 2/4/2024, ông bắt đầu làm việc tại công ty.

Tuy nhiên, theo tài liệu Công ty P. cung cấp, quyết định tiếp nhận nhân sự ngày 2/4/2024 lại ghi ông T. được tuyển vào vị trí trưởng phòng marketing trong thời gian thử việc.

Theo ông T., sáng 13/4/2024, sau khoảng 10 ngày làm việc, ông bất ngờ được thông báo bằng miệng về việc chấm dứt hợp đồng và được yêu cầu nghỉ ngay sau buổi trưa cùng ngày.

Ông T. cho rằng trong quá trình làm việc, hai bên không ký hợp đồng lao động bằng văn bản nhưng cũng không có thỏa thuận về thử việc. Do đó, ông xác định mình được tuyển dụng chính thức và việc công ty yêu cầu nghỉ việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật sau 10 ngày làm việc, người lao động kiện đòi bồi thường 320 triệu đồng nhưng hai cấp tòa đều bác toàn bộ yêu cầu. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong khi đó, Công ty P. khẳng định hai bên đã thỏa thuận thử việc trong 2 tháng, với mức lương chính thức 20 triệu đồng/tháng và lương thử việc bằng 85% mức lương này.

Theo doanh nghiệp, ngày 2/4/2024, công ty ban hành quyết định tiếp nhận ông T. vào làm việc ở vị trí trưởng phòng marketing trong thời gian thử việc. Sau 10 ngày, nhận thấy ông T. không đáp ứng yêu cầu công việc, công ty thông báo chấm dứt thử việc vào ngày 13/4/2024.

Công ty P. cho biết, ông T. đã bàn giao máy móc, thiết bị được giao khi nhận việc và yêu cầu thanh toán tiền lương những ngày đã làm. Doanh nghiệp đã trả đủ tiền lương thử việc cho ông.

Trong khi đó, ông T. cho rằng mình không được thông báo rõ về việc thử việc và chỉ biết khoản tiền nhận được là lương thử việc sau khi công ty chấm dứt công việc. Ông cũng khẳng định việc không ký hợp đồng lao động là lỗi của doanh nghiệp.

Cho rằng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, ông T. khởi kiện, yêu cầu Công ty P. bồi thường tổng cộng 320 triệu đồng, gồm: 40 triệu đồng tương đương 2 tháng tiền lương; 240 triệu đồng tiền lương trong thời gian không được làm việc (tạm tính 12 tháng); và 40 triệu đồng tiền bồi thường bổ sung trong trường hợp công ty không nhận ông trở lại làm việc.

Ngoài ra, ông T. yêu cầu doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT trong thời gian ông không được làm việc tính đến ngày xét xử.

Tòa xác định người lao động đang trong thời gian thử việc, bác yêu cầu bồi thường

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 4, TPHCM không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T.

Không đồng ý, ông T. kháng cáo, cho rằng cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, khách quan khi xác định hai bên có thỏa thuận thử việc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T. tiếp tục khẳng định doanh nghiệp không chứng minh được việc ông đồng ý thử việc cũng như mức lương thử việc. Ông cho rằng công ty đã tự lập các văn bản nội bộ nhưng không chứng minh được đã giao những văn bản này cho mình.

Phía Công ty P. giữ nguyên quan điểm, cho rằng ông T. được tiếp nhận vào vị trí trưởng phòng marketing nên phải trải qua thời gian thử việc 2 tháng. Do không đáp ứng yêu cầu công việc, ông bị chấm dứt thử việc và đã được thanh toán đầy đủ tiền lương.

Sau khi xem xét hồ sơ và lời trình bày của các bên, HĐXX phúc thẩm nhận thấy có căn cứ xác định ông T. làm việc tại Công ty P. trong thời gian thử việc.

Theo tòa, quyết định tiếp nhận nhân sự ngày 2/4/2024 và quyết định từ chối nhân sự thử việc ngày 13/4/2024 thể hiện ông T. được tiếp nhận vào vị trí trưởng phòng marketing trong thời gian thử việc, sau đó nghỉ việc do công ty từ chối tiếp nhận chính thức.

Bảng lương tháng 4/2024 cho thấy ông T. được thanh toán tiền lương của 10,5 ngày làm việc, với tổng số tiền hơn 6,8 triệu đồng. Ông đã ký xác nhận nhận đủ tiền. Sao kê ngân hàng cũng thể hiện nội dung chuyển khoản là tiền lương thử việc đến ngày 13/4/2024.

Đồng thời, tòa xem xét thông tin tuyển dụng do Công ty P. đăng tải có nội dung tuyển dụng vị trí thuộc lĩnh vực marketing ghi mức lương từ 15-25 triệu đồng và thời gian thử việc 1 tháng.

Theo HĐXX, khi được thông báo nghỉ việc ngày 13/4/2024, ông T. không phản đối mà thực hiện bàn giao thiết bị, yêu cầu thanh toán tiền lương những ngày đã làm việc. Ông nhận khoản tiền được ghi là lương thử việc và đã ký xác nhận.

Ông T. trình bày rằng mình không nhìn thấy cột ghi lương thử việc trên bảng lương và chỉ xác nhận số tiền ở cột tổng cộng. Tuy nhiên, theo tòa, phần trình bày này của ông không có tài liệu chứng minh, cũng không được công ty xác nhận nên không có cơ sở để xem xét.

Đồng thời, ông T. cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh hai bên đã thỏa thuận giao kết hợp đồng lao động chính thức, không qua thời gian thử việc. Vì vậy, HĐXX không có cơ sở chấp nhận lập luận của ông.

Căn cứ Điều 24, Điều 26 và Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019, HĐXX xác định công ty chấm dứt thử việc trong thời gian thử việc nên không phải thực hiện nghĩa vụ báo trước hoặc bồi thường cho người lao động.

Từ đó, TAND TPHCM không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu của ông T. về bồi thường 320 triệu đồng và đóng BHXH, BHYT trong thời gian ông không được làm việc.

Tuy nhiên, HĐXX cũng lưu ý doanh nghiệp cần điều chỉnh thủ tục tiếp nhận người lao động, quy trình giao kết hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động theo đúng quy định để tránh phát sinh tranh chấp về sau.

(Bài viết dựa trên Bản án số 137/2026/LĐ-PT ngày 19/8/2026 của TAND TPHCM).