Sáng nay (30/6), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Do hôm qua có khoảng 160 bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") đại diện VKS đặt câu hỏi với các nhà đầu tư về căn cứ mà họ yêu cầu tăng hình phạt với cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Người bị hại thông qua luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã trình bày quan điểm tại tòa. Theo luật sư, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều nghìn tỷ đồng của hơn 600 bị hại, trong khi mức án 11 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhất là với thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo để đảm bảo tính răn đe bởi hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế địa phương và ảnh hưởng đời sống của rất nhiều gia đình.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa. Ảnh: CTV

Các nhà đầu tư do tin tưởng Công ty Phúc Sơn đã được địa phương giao 63ha đất đẹp nhất biển Nha Trang nên đã dồn tiền đầu tư, qua đó Phúc Sơn thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Một số người bị hại trình bày kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh của bị cáo Hậu, đề nghị hủy bản án để điều tra truy tố xét xử lại vụ án vì cho rằng Hậu phạm tội Tham ô tài sản, phạm tội liên quan đến thuế và vi phạm về kế toán.

“Khi đổi tội danh của bị cáo Hậu, chúng tôi không còn là bị hại mà là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”, lời một người bị hại.

Nguyễn Văn Hậu xin đôi ngày để thương lượng với các nhà đầu tư

Trước phản ứng gay gắt của các nhà đầu tư, được quyền trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cố gắng đưa ra những cam kết để thực hiện lời hứa sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trong vòng 90 ngày như: “Tôi cần thời gian để sắp xếp nguồn tiền, tôi có anh em bạn bè sẵn sàng hỗ trợ, 3 tháng là đủ để tôi có thể gom tiền để bồi thường, tôi khẳng định 100%”.

Theo lời cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo vô cùng trăn trở về quyền lợi của khách hàng và sẵn sàng "buông hết", không giữ lại bất cứ cái gì cho riêng mình để tập trung khắc phục hậu quả. Bản thân bị cáo không hưởng lợi một đồng nào…

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng đề xuất một phương án quản trị mới, mong muốn các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng bị cáo tham gia vào ban quản lý dự án. Hậu đề nghị phía khách hàng cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Bị cáo Hậu nói rằng, mình là người "đau đớn nhất" và tha thiết mong khách hàng hãy chia sẻ, đồng hành cùng mình như suốt 7 năm qua thay vì đẩy sự việc vào bế tắc.

Nếu khách hàng không chấp nhận hợp tác, Công ty Phúc Sơn buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án, và điều này chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo, người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày: “Có 688 khách hàng thì có hơn 300 khách hàng kháng cáo. Cho tôi xin 1-2 ngày để tiếp tục trao đổi, đàm phán với khách hàng. Sau thời gian đó tôi xin tuân thủ mọi phán quyết của tòa”.

Trước ý kiến của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, đại diện VKS cho rằng, nội dung mà bị cáo đưa ra cần được xem xét.

Xét thấy, để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tạm ngừng phiên tòa trong 3 ngày. Phiên tòa phúc thẩm này sẽ được mở lại vào ngày 3/7 tới.