Sáng nay (29/6), Tòa án quân sự Trung ương mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của nhiều bị cáo và người bị hại trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu đất sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Tại phiên tòa, các bị cáo có đơn kháng cáo đều thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết hành vi phạm tội của họ là đúng người đúng tội. Các bị cáo này xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") ngoài xin giảm nhẹ hình phạt còn đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội dung chứng thư của Ngân hàng MBBank để bị cáo khắc phục hậu quả vụ án.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Thừa nhận gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng, ông Hậu cho biết đã ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Kiên điều hành Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Hậu trình bày đã nộp hơn 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Trong vụ án mà ông Hậu bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt, bị cáo cho biết còn thừa 400 tỷ đồng nên đề nghị chuyển thêm số tiền này vào khắc phục hậu quả.

Hậu "pháo" cho rằng, trong số những nhà đầu tư có người đã nộp 95% số tiền, nhưng cũng có người mới chỉ nộp 10-20% số tiền. “Quan điểm của bị cáo là đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư...”, ông Hậu trình bày.

Theo ông Hậu, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo được 2 người bị hại cho vay 20 tỷ đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Ông Hậu nói trước tòa: “Tôi không muốn khách hàng mất đi quyền lợi. Tôi xin chấp hành toàn bộ bản án, nộp 100% tiền khắc phục hậu quả trong vòng 90 ngày. Đề nghị người bị hại bình tĩnh, cân nhắc thật kỹ”.

Kháng cáo của các nhà đầu tư

Về dân sự, bản án sơ thẩm buộc ông Hậu phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là hơn 7.030 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo còn phải bồi thường hơn 6.869 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan; tiếp tục tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (chị gái ông Hậu) và các cá nhân, công ty liên quan…

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết có 385 người bị hại kháng cáo xin hủy bản án sơ thẩm. Trong đó có nhiều người cho rằng họ không phải bị hại mà là nhà đầu tư ngay tình, tiền góp vốn không bị chiếm đoạt mà dùng để sử dụng vào dự án, đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện dự án.

Một số người bị hại kháng cáo vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về thuế và kế toán; đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét việc họ cho rằng bị cáo Hậu và 2 đồng phạm không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà phạm tội Tham ô tài sản.

Một số người bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền mà các nhà đầu tư đã nộp cho Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, có người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.