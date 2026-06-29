Chiều nay (29/6), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần thẩm vấn.

HĐXX cấp phúc thẩm dành thời gian để các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Hậu và những người liên quan.

Sáng cùng ngày, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho hay đã chuẩn bị được gần 1.600 tỷ đồng, cộng thêm hỗ trợ từ bạn bè và đối tác, dự kiến có thể hoàn thành nghĩa vụ bồi thường trong khoảng 3 tháng, nếu được tạo điều kiện.

Luật sư Hoàng Văn Hướng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 100 nhà đầu tư đặt câu hỏi với bị cáo Hậu về căn cứ để khẳng định trong vòng 90 ngày sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án cho hàng trăm nhà đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày: “Sau khi bản án được tuyên tôi sẽ tuân thủ bản án”, sau đó cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện quyền im lặng, từ chối tất cả câu hỏi của các luật sư.

Luật sư Hướng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hậu vì cho rằng sau khi gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng mà bị cáo có thái độ như vậy là không chấp nhận được.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Văn Hướng, một người bị hại đề nghị xem xét thu hồi số tiền hơn 7.000 tỷ đồng mà Công ty Phúc Sơn đã thu của các nhà đầu tư để trả lại cho họ. Vị này cũng đề nghị mở cuộc điều tra về dòng tiền hơn 7.000 tỷ đồng này. “Tôi đề nghị mở cuộc điều tra toàn diện, sau đó thông báo công khai, minh bạch cho chúng tôi rõ”.

Một nhà đầu tư đại diện cho 157 người cũng nhất trí đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Vị này nói: “Tôi nhất trí đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hậu vì thái độ của bị cáo, cũng như những hành vi gây ra thiệt hại cho chúng tôi. Tôi vô cùng bức xúc, đề nghị HĐXX cân nhắc mức án công bằng, nghiêm khắc, 11 năm tù không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo Hậu”.

Một người bị hại khác đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xác định tư cách của mình là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, còn Công ty Phúc Sơn là bị đơn dân sự trong vụ án.

Người này bày tỏ không tin tưởng vào cam kết của bị cáo Nguyễn Văn Hậu về việc khắc phục hậu quả và cho rằng, giá trị thực tế lô đất của họ đã tăng nhiều so với trước đây.

Trả lời câu hỏi của luật sư về nhận thức của mình khi ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một nhà đầu tư cho biết:

“Hợp đồng của chúng tôi đã ký với Công ty Phúc Sơn chứ không ký với ông Hậu, ký công khai, ngay tình, không vi phạm điều cấm của pháp luật, hợp đồng đang có giá trị thực hiện, không có tranh chấp. Vậy nên các chủ thể khác cần có trách nhiệm tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư. Đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc”.

Đề nghị tháo gỡ vướng mắc

Trả lời thẩm vấn của luật sư, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, UBND tỉnh đồng ý tiếp tục thực hiện dự án để hài hòa lợi ích cho các nhà đầu tư. Phía UBND tỉnh đang tiến hành giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Muốn dự án được tiếp tục triển khai thì phải rà soát, xây dựng lộ trình. Cụ thể là rà soát các tiêu chí xem dự án có phù hợp với quy hoạch của tỉnh không, năng lực của nhà đầu tư tới đâu?

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Luật sư đặt câu hỏi về việc trường hợp tỉnh Khánh Hòa chấp chận cho Công ty Phúc Sơn hoặc bên thứ 3 thực hiện dự án thì trách nhiệm của Công ty thế nào?

Đại diện của Công ty Phúc Sơn là ông Hoàng Quang Hùng (Tổng giám đốc Công ty) cho hay, nếu được giao thực hiện dự án, Công ty tôn trọng bản án, sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa, tiếp tục đồng hành với các nhà đầu tư.

Khi luật sư tiếp tục đặt câu hỏi Công ty Phúc Sơn có chịu trách nhiệm với các nhà đầu tư không, vị đại diện không trả lời.