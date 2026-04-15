Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile, một số người nộp thuế phản ánh xuất hiện thông tin tổ chức chi trả thu nhập không đúng thực tế (không có quan hệ lao động hoặc không phát sinh thu nhập).

Theo cơ quan thuế, đây có thể là sai sót trong quá trình kê khai hoặc hành vi kê khai không đúng quy định.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chủ động xác minh thông tin với tổ chức kê khai

Người nộp thuế tra cứu mã số thuế của tổ chức kê khai sai để tìm thông tin liên hệ.

Trường hợp xác định được thông tin, cần liên hệ trực tiếp với tổ chức chi trả để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ kê khai đúng thực tế.

Cơ quan thuế hướng dẫn cách xử lý khi người nộp thuế phát hiện bị khai sai, khai khống thu nhập không đúng thực tế để đảm bảo quyền lợi.

Bước 2: Thực hiện phản hồi trên hệ thống thuế điện tử

Trường hợp không liên hệ được hoặc tổ chức không phối hợp xử lý, người nộp thuế phản hồi trên ứng dụng eTax Mobile:

- Lựa chọn mục “Tôi không phát sinh thu nhập tại tổ chức này”.

- Ghi rõ nội dung: “Tôi không phát sinh bất kỳ khoản thu nhập nào từ tổ chức nêu trên”.

- Gửi phản hồi đến cơ quan thuế để được xem xét, xử lý.

Bước 3: Gửi đơn đề nghị hoặc đơn phản ánh trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý

Trong trường hợp cần xử lý nhanh hoặc việc kê khai sai ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế (phát sinh số thuế phải nộp, chậm quyết toán...), người nộp thuế nên:

- Tra cứu cơ quan thuế quản lý của tổ chức kê khai sai theo mã số thuế.

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan thuế, bao gồm: Đơn đề nghị/đơn phản ánh về việc kê khai sai thu nhập, bản cam kết không phát sinh thu nhập và các tài liệu liên quan (nếu có).

Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả các năm trước, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sai sót.