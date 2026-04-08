Cơ quan thuế đã triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động trên hệ thống công nghệ thông tin. Theo đó, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán có đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì hệ thống sẽ tự động xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN trong thời gian 3 ngày làm việc.

Điều kiện để hồ sơ hoàn thuế TNCN được xử lý tự động

Cục Thuế cho biết, hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế tự động kiểm tra và xác định hồ sơ được xử lý tự động nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện sau:

- Tại thời điểm giải quyết, tổ chức trả thu nhập đã nộp thay đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế vào ngân sách nhà nước.

- Hồ sơ hoàn thuế TNCN có chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế” khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn trả” nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

Để được hoàn thuế tự động trong 3 ngày làm việc, hồ sơ của người nộp thuế phải đủ điều kiện.

- Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành thuế.

Người nộp thuế cần chuẩn bị gì?

Theo cơ quan thuế, để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, người nộp thuế cần chủ động rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin đăng ký người phụ thuộc đảm bảo trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Người nộp thuế cần kiểm tra thông tin trên tờ khai quyết toán trước khi xác nhận gửi hồ sơ, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế TNCN và số tiền đề nghị hoàn.

Rà soát tình hình quyết toán thuế TNCN các năm trước (nếu có) làm cơ sở để bù trừ số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc nộp số thuế còn phải nộp. Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa hoàn thành thì cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Cập nhật và xác thực chính xác tài khoản ngân hàng (cá nhân không sử dụng tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán, quỹ tín dụng nhân dân... để nhận tiền hoàn thuế) trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn. Tài khoản cần được liên kết hợp lệ để nhận tiền hoàn thuế đúng đối tượng, kịp thời.

Đặc biệt, cần kê khai trung thực, đúng thực tế phát sinh, không điều chỉnh tăng số tiền đề nghị hoàn khi không có căn cứ.

Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và đề nghị hoàn thuế sau thời điểm tổ chức trả thu nhập đã nộp quyết toán thuế TNCN theo quy định để hệ thống có đầy đủ dữ liệu xác định hồ sơ đề nghị hoàn đủ điều kiện xử lý tự động nhanh chóng, chính xác.

Đồng thời, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nếu nộp chậm thì không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 125/2020 của Chính phủ.

Do đó, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn phù hợp trong năm, tránh nộp vào giai đoạn cao điểm quyết toán tập trung vào tháng 4-5 để được giải quyết hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, không bị quá tải hệ thống.