Khoảng 12h20 ngày 21/8, khi chị Lê Thị Thìn, nữ nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp nhà vệ sinh tại khu vực cách ly nội địa đến Nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài thì phát hiện một chiếc túi xách tay màu nâu đen bị bỏ lại.

Chị Thìn lập tức báo cho lực lượng an ninh hàng không gần nhất. Qua kiểm tra cho thấy bên trong túi đựng máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ cá nhân mang tên hành khách Đ.V.Đ.

Ngoài ra, trong túi còn chứa một khoản tiền mặt "khủng" gồm 64.900.000 VNĐ và 10.000 USD, tổng giá trị tương đương 330 triệu đồng.

Hành khách vui mừng nhận lại tài sản bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 30 phút, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã tìm và bàn giao lại tài sản cho chủ nhân chiếc túi.

Không nén được niềm vui, anh Đ.V.Đ chia sẻ: “Tôi là hành khách trên chuyến bay từ Đà Lạt đến Nội Bài. Do vội vàng nên đã bỏ quên chiếc túi quan trọng. Thật may mắn, tôi được anh em an ninh hỗ trợ tận tình”.