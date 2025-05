Xung đột Ấn Độ - Pakistan:

Tên lửa không đối không PL-15E mà Ấn Độ thu giữ được tiêm kích Pakistan khai hỏa trong trận không chiến tại khu vực gần làng Kamahi Devi, quận Hoshiarpur, bang Punjab.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong xung đột Ấn Độ - Pakistan mà còn mang lại "cơ hội vàng" để Ấn Độ nghiên cứu một trong những vũ khí tiên tiến nhất của đối thủ.

Xác tên lửa PL-15E mà Ấn Độ thu giữ gần như còn nguyên vẹn. Ảnh: Eurasian Times.

Những đặc điểm công nghệ nổi bật của PL-15E

Tên lửa PL-15E có tầm bắn tối đa khoảng 145km, thấp hơn so với phiên bản nội địa PL-15 (200-300km). Với tốc độ vượt Mach 5, tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu rắn xung kép, cho phép kiểm soát năng lượng giải phóng theo hai giai đoạn, khắc phục nhược điểm "đầu nhanh, cuối chậm" của các tên lửa truyền thống.

PL-15E được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) kết hợp dẫn đường quán tính và cập nhật dữ liệu giữa hành trình. Ở giai đoạn cuối, radar chủ động kích hoạt để khóa mục tiêu, cho phép chế độ "bắn và quên".

Thiết kế khí động học với cánh lái và cánh nâng giúp PL-15E duy trì độ ổn định và cơ động cao, đặc biệt trong pha cuối khi tiếp cận mục tiêu. Điều này làm tăng khả năng đối phó với các biện pháp phòng thủ như nhiễu điện tử hoặc cơ động tránh né của máy bay đối phương.

Tên lửa PL-15E được tích hợp trên các tiêm kích hiện đại của Pakistan như JF-17C Block III và J-10C, nâng cao đáng kể năng lực không chiến tầm xa của Không quân Pakistan (PAF). Trong trận không chiến ngày 7/5, Pakistan tuyên bố đã sử dụng tên lửa PL-15E để bắn hạ 5 tiêm kích Ấn Độ, bao gồm tiêm kích Rafale, Su-30MKI và Mirage-2000, dù Ấn Độ chưa xác nhận thông tin này.

So với các tên lửa không đối không khác trong khu vực, PL-15E vượt trội hơn về tầm bắn so với AIM-120D của Mỹ nhưng kém hơn một chút so với Meteor của châu Âu (180-200km), vốn được trang bị trên tiêm kích Rafale của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc thiếu chế độ "Home-on-Jam" (HoJ) trên PL-15E so với PL-15 nguyên bản khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện tử hơn.

Tiêm kích J-10C phóng tên lửa PL-15. Ảnh: NetEase.

Ý nghĩa chiến lược của việc Ấn Độ thu giữ PL-15E

Việc Ấn Độ thu giữ được 1 quả tên lửa PL-15E còn gần như nguyên vẹn mang lại nhiều lợi ích chiến lược.

Tên lửa thu giữ được cho phép các chuyên gia Ấn Độ phân tích chi tiết hệ thống dẫn đường, động cơ và radar AESA của PL-15E. Điều này sẽ giúp Ấn Độ có biện pháp đối phó, chẳng hạn như cải tiến hệ thống nhiễu điện tử hoặc tối ưu hóa chiến thuật không chiến.

Chuyên gia Joseph Trevithick của War Zone nhận định rằng việc thu giữ được tên lửa PL-15E còn gần như nguyên vẹn là "một cơ hội vàng" để Ấn Độ hiểu rõ năng lực và hạn chế của loại vũ khí này.

Dựa trên dữ liệu từ PL-15E, Ấn Độ có thể nâng cấp các hệ thống phòng không như Akash hoặc Barak-8 để tăng khả năng đánh chặn tên lửa không đối không tầm xa. Điều này đặc biệt quan trọng khi Pakistan tiếp tục hiện đại hóa không quân với sự hỗ trợ từ Trung Quốc.

Ấn Độ đang thúc đẩy chương trình tên lửa Astra Mk2 với tầm bắn 160-170km để cạnh tranh với PL-15E. Việc nghiên cứu PL-15E có thể cung cấp thông tin giá trị để cải thiện thiết kế và hiệu suất của Astra Mk2, giúp Ấn Độ thu hẹp khoảng cách công nghệ với Trung Quốc và Pakistan.

Việc công khai thu giữ PL-15E cũng khẳng định năng lực tình báo và khả năng phản ứng nhanh của quân đội Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan. Điều này có thể củng cố vị thế của New Delhi trên trường quốc tế, đặc biệt khi xung đột Ấn Độ - Pakistan đang thu hút sự chú ý toàn cầu.

Thách thức đối với Ấn Độ

Mặc dù việc thu giữ tên lửa PL-15E mang lại nhiều lợi ích, Ấn Độ cũng đối mặt với một số thách thức khi đối phó với loại vũ khí này và năng lực không quân ngày càng mạnh của Pakistan.

Việc Pakistan triển khai PL-15E trên JF-17C và J-10C cho thấy họ đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với Ấn Độ. Đặc biệt, radar AESA trên các tiêm kích này, kết hợp với tên lửa tầm xa, tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với các phi đội tiêm kích Rafale, Su-30MKI và MiG-29 của Ấn Độ.

Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (USSTRATCOM - United States Strategic Command), Trung Quốc có thể đã chuyển giao phiên bản PL-15 nội địa (tầm bắn đến 300km) cho Pakistan và điều này làm gia tăng nguy cơ cho Không quân Ấn Độ.

Tên lửa PL-15E là minh chứng cho mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Islamabad. Trung Quốc không chỉ cung cấp vũ khí mà còn hỗ trợ dây chuyền sản xuất tự động, cho phép sản xuất PL-15E với số lượng lớn và chi phí thấp. Điều này đặt Ấn Độ vào thế bất lợi, đặc biệt khi phải đối mặt với cả Pakistan ở phía tây và Trung Quốc ở phía đông.

Mặc dù sở hữu các tiêm kích hiện đại như Rafale, Không quân Ấn Độ chưa đạt hiệu quả mong muốn trong các trận không chiến gần đây. Ấn Độ chưa bắn hạ được máy bay Pakistan nào, trong khi mất nhiều tiêm kích quan trọng. Điều này đòi hỏi Ấn Độ phải cải thiện chiến thuật và tích hợp tốt hơn các hệ thống vũ khí như tên lửa Meteor và Astra.

Việc nghiên cứu PL-15E có thể thúc đẩy Ấn Độ phát triển các biện pháp đối phó, nhưng cũng làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực. Pakistan, với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, có thể đáp trả bằng cách triển khai các vũ khí tiên tiến hơn, như tên lửa PL-17 hoặc tiêm kích tàng hình J-35A, đẩy căng thẳng Ấn Độ - Pakistan đến ngưỡng nguy hiểm.

Bằng cách kết hợp nghiên cứu công nghệ, nâng cấp vũ khí, và kiềm chế ngoại giao, Ấn Độ có thể biến cơ hội này thành lợi thế để củng cố vị thế trong khu vực Nam Á.

Hiện nay, xung đột Ấn Độ - Pakistan không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là cuộc chiến công nghệ, nơi những quyết định đúng đắn sẽ định hình cục diện an ninh trong tương lai.